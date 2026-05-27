İşte kulisleri sallayacak anket: Hangi parti ne kadar oy alıyor? Sürpriz yükseliş ve düşüşler...

VESAM (Veri Saptama Merkezi) imzalı son genel seçim anketi verileri yayınlandı. Toplamda 1.532 kişinin katılımıyla ve 9-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmasının sonuçları, partilerin güncel oy güçlerini ortaya koyarken; Şubat 2025 ile Mayıs 2026 dönemini kapsayan 15 aylık süreçteki oy değişimlerini de gözler önüne serdi.
Güncel Genel Seçim Anketi Sonuçları
Yapılan araştırmada katılımcıların verdikleri yanıtlar doğrultusunda partilerin oy oranları sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
CHP: Yüzde 33,1
Ak Parti: Yüzde 31,8
DEM: Yüzde 8,4
MHP: Yüzde 7,3
ZP: Yüzde 5,3
İYİ: Yüzde 5,1
YRP: Yüzde 3,5
ANP: Yüzde 3,4
DİĞER (DİĞ): Yüzde 2,1
15 aylık dönemdeki (Şubat 2025 - Mayıs 2026) oy değişim grafiğinde, bazı partilerin oylarını artırdığı, bazı partilerin ise gerileme kaydettiği görülüyor.
CHP: 15 aylık süreçte oyunu +1,7 oranında artırarak yükseliş listesinin ilk sırasında yer aldı.
Ak Parti: Oy oranında +1,4 puanlık bir artış gerçekleştirdi.
ANP: Süreç içerisinde oy oranını +1,1 yükseltmeyi başardı.
İYİ Parti: Oy oranına +0,3 puanlık bir artı değer kattı.
YRP: Son 15 ayda -0,4 puanlık bir düşüş yaşadı.
DEM: Oy oranında -0,8 puanlık gerileme kaydedildi.
MHP: Yaşadığı -1,3 puanlık düşüşle dikkat çekti.
ZP: Oy oranında -1,7 puan ile en fazla düşüş kaydeden parti oldu.
Bu veriler, 9-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan VESAM çalışmasının en güncel tablosunu oluşturuyor.