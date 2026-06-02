Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Maliye'den 72 ay vadeli faiz indirimi hamlesi

1 Milyon TL'ye Kadar Şart Yok!

Yeni çalışma kapsamında kademeli bir sistemin de gündeme geldiği belirtiliyor. Buna göre, mükelleflerin mali durumuna göre farklı taksit ve faiz oranları uygulanabilecek.

Borcunu taksitlendirerek temizlemek isteyen mükelleflerin önündeki en büyük bürokratik engellerden biri olan "teminat gösterme" şartında da çok büyük bir kolaylık sağlandı. 1 milyon liraya kadar olan vergi borçlarında teminat şartı tamamen kaldırıldı.

1 milyon lirayı aşan amme alacaklarında ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.