Yüksek enflasyonist ortamda vergi ve prim ödemelerini aksatan, nakit akışı bozulan işletmeler ve vatandaşlar için Maliye Bakanlığı’ndan kritik bir hamle geldi. Halihazırda yürürlükte olan ve borçları 72 aya kadar taksitlendiren tecil sisteminde, mükellefin belini büken yüzde 39’luk yıllık faiz oranının aşağı çekilmesi masada.
Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat: Maliye'den 72 ay vadeli faiz indirimi hamlesi
Vergi ve SGK prim borcu olan mükellefler için nefes aldıracak bir adım atılıyor. Maliye Bakanlığı kaynaklarından sızan bilgilere göre, tecil işlemlerinde uygulanan yıllık yüzde 39'luk faiz oranının daha düşük seviyelere çekilmesi için resmi çalışma başlatıldı.Derleyen: Züleyha Öncü
Herkesi Kapsamayacak: "Zor Durumda Olana" Kademeli İndirim!
NTV'nin haberinde yer alan bilgilere göre, bu yeni faiz indirimi çalışması tüm vergi mükelleflerine körü körü uygulanmayacak.
Gerçekten zor durumda olduğu tespit edilen mükellefler için kademeli taksit ve indirimli faiz oranları devreye sokulacak.
Ancak burada kırmızı bir çizgi bulunuyor: Faiz oranları, yüzde 32 seviyesinde bulunan güncel enflasyon oranının altına indirilmeyecek. Amaç, enflasyon karşısında devleti zarara uğratmadan, zor durumdaki esnafa ve vatandaşa can suyu olabilmek.
1 Milyon TL'ye Kadar Şart Yok!
Yeni çalışma kapsamında kademeli bir sistemin de gündeme geldiği belirtiliyor. Buna göre, mükelleflerin mali durumuna göre farklı taksit ve faiz oranları uygulanabilecek.
Borcunu taksitlendirerek temizlemek isteyen mükelleflerin önündeki en büyük bürokratik engellerden biri olan "teminat gösterme" şartında da çok büyük bir kolaylık sağlandı. 1 milyon liraya kadar olan vergi borçlarında teminat şartı tamamen kaldırıldı.
1 milyon lirayı aşan amme alacaklarında ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.
Kimler Borçlarını Yapılandırabilecek?
Kamuya borcu olan hemen hemen herkes bu sistemden faydalanabilecek.
Esnaf ve Şirketler: İşletmesi olup vergi borcu birikenler.
İşverenler: İşletmesi olup SGK prim borçlarını ödeyemeyenler.
Vatandaşlar: Kamu yararına olan tüm vergi borçluları bu sistem dahilinde borçlarını taksitlendirebilecek.
Mükelleflerin En Büyük Talebi: "Faizin Faizine Çare Bulunsun"
Çalışma memnuniyet yaratsa da vergi borcu olan mükelleflerin Maliye’den çok acil bir talebi daha var. Özellikle son 2 yıldır vergisini düzenli ödeyemeyen vatandaşlar, ana paranın üzerine binen devasa gecikme faizlerinden dert yanıyor.
Mevcut sistemde geçmişten gelen gecikme zammının üzerine bir de yapılandırma (tecil) faizi eklendiğini belirten borçlular, adeta "faizin faizini" ödemek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, geçmiş dönem işleyen faiz yüklerine de mutlaka radikal bir çare bulunmasını istiyor.
Örnek vermek gerekirse vergi borcunun 2 milyon lira olduğu düşünüldüğünde 1 milyon liraya kadar olan kısmı için teminat gerekmezken kalan 1 milyon liranın da yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterilmesi gerekecek. Teminat için bankadan teminat mektubu ya da vergi dairesine taşınmaz ipoteği yapılabilecek.
Borç yükü hafifleyebilir
Uzmanlar, faiz oranlarında yapılacak olası bir indirimin özellikle yüksek borcu bulunan mükellefler için önemli bir rahatlama sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak düzenlemenin kapsamı ve uygulama detaylarının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.