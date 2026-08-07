Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı

Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı

Kamuya olan vergi, SGK primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma sürecinde geri sayım başladı. Mükellefler 72 aya varan taksit, faiz indirimi ve teminatsız ödeme gibi imkanlardan yararlanabilecek.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 1

Kamuya olan vergi, SGK primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma sürecinde geri sayım başladı.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 2

Başvuruda son gün 31 Ağustos olarak açıklanırken, süreci zamanında tamamlayan mükellefler 72 aya varan taksit, faiz indirimi ve teminatsız ödeme gibi imkanlardan yararlanabilecek.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 3

Gelir İdaresi Başkanlığı Kapsamındakiler

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 4

SGK Kapsamındakiler

Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur borçları ve kesinleşmiş idari para cezaları.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 5

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Vergi Borçları İçin

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya ilgili vergi daireleri üzerinden başvuru yapılabiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her daire için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 6

SGK Borçları İçin: Başvurular gerekli belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezlerine iletiliyor.

72 Aya Varan Taksit Seçenekleri ve Faiz Kolaylığı

Yapılandırmada sunulacak taksit imkanları borçlunun mali durumuna ve borç türüne göre belirleniyor:

36 Ay Taksit: Mali durumu uygun görülen borçlular için,

48 Ay Taksit: Belirli kriterleri sağlayanlar için,

72 Ay Taksit: En zor durumdaki borçlular için uygulanacak.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 7

KDV Borçları: Azami 12 taksit ile sınırlandırıldı.

Süreçte yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak olup, şartları taşıyan mükellefler 10 puanlık faiz indiriminden yararlanabilecek. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 8

İlk Taksit Tarihlerine Dikkat

Yapılandırması onaylanan borçlular için ilk taksit son ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi:

SGK Prim Borçları: 31 Ağustos

Vergi Borçları: 30 Eylül

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 9

Araç Sahiplerini İlgilendiren Detay: Muayene ve Satış

MTV borcunu yapılandıran araç sahipleri, ödeme şartlarına düzenli uydukları sürece araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 10

Ancak aracın satış/devir işlemleri için borcun tamamının kapatılması şart koşuluyor.

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Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı - Resim: 11

Uzmanlar, hak kaybı yaşanmaması adına başvuruların 31 Ağustos son gününe kalmadan tamamlanması gerektiği konusunda uyarıyor.

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