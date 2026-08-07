Vergi, SGK ve MTV borcu olanlar için indirimli ödeme ve muayene kolaylığı

KDV Borçları: Azami 12 taksit ile sınırlandırıldı.

Süreçte yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak olup, şartları taşıyan mükellefler 10 puanlık faiz indiriminden yararlanabilecek. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak.