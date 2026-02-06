Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 kaçak göçmeni yakaladı.
Van istikametinden Bingöl’e gelen iki araçta yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edileceği bildirildi.
Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, düzensiz göç ve organizatörlerine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.