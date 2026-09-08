Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı

Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf Kılıç, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin vanaları kapatıp sabah saatlerinde yeniden başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 1

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Yusuf Kılıç (14), aranıyor.

1 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 2

Akçakale ilçesi kırsal Boybeyi Mahallesi civarında meydana geldi. Gaziantep’ten akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa’ya gelen Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi.

2 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 3

İyi yüzme bilmediği belirtilen Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 4

Ekipler, su yüzeyinde ve kanal boyunca arama çalışması yaptı ancak Kılıç’a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.

4 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 5

Ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde su vanaların kapatıldığı öğrenildi.

5 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 6
6 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 7
7 8
Vanalar kapatıldı: Aramalar yeniden başladı - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro