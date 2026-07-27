Uzun süredir böylesi görülmemişti: Türkiye barajlarındaki değişim şaşkına çevirdi

BAHAR YAĞIŞLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına toplam 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su girişi kaydedildi. Günlük bazda en yüksek giriş 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp olarak ölçülürken, en düşük değer ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.