Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin yayımladığı su verilerine göre, 19 Temmuz itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,3'e ulaştı. Bu oran, geçen yıl kaydedilen yüzde 51,7 seviyesinin ve 2024'teki yüzde 61,4'lük oranın belirgin şekilde üzerine çıktı.
Uzun süredir böylesi görülmemişti: Türkiye barajlarındaki değişim şaşkına çevirdi
Türkiye'de yılın ilk yarısında barajlardaki su seviyelerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, bu gelişme enerji üretiminde de önemli sonuçlar doğurdu. Özellikle hidroelektrik santrallerin üretim kapasitesindeki artış, elektrik arzında dengeleri değiştiren unsurlar arasında yer aldı.Kaynak: AA
Temmuz ayı verileri, Türkiye genelindeki barajlarda bulunan aktif su miktarının 72,53 milyar metreküpe yükseldiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 30,24 milyar metreküp seviyesindeydi. Böylece barajlara ulaşan su miktarında yıllık bazda yaklaşık yüzde 140'lık artış gerçekleşti.
Su kaynaklarındaki bu yükseliş, hidroelektrik üretimine de güçlü şekilde yansıdı. Yılın ilk altı ayında hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik miktarı 57 milyar kilovatsaate ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde üretim 33,9 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Böylece üretim yıllık bazda yüzde 68 artış gösterdi.
ENERJİ ÜRETİMİNDE DENGELER DEĞİŞTİ
Artan üretim sayesinde hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32'nin üzerine çıktı. Barajlardaki yüksek su seviyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla katkı sunmasını sağlayarak enerji arz güvenliğini de destekledi.
Raporda yer alan verilere göre özellikle bahar aylarında barajlara gelen su miktarında dikkat çekici yükseliş yaşandı. Mayıs ayında 19,3 milyar metreküplük su girişi gerçekleşirken, şubat, nisan ve haziran aylarında da geçen yılın aynı dönemine göre iki ila üç kat daha fazla su barajlara ulaştı.
BAHAR YAĞIŞLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına toplam 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su girişi kaydedildi. Günlük bazda en yüksek giriş 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp olarak ölçülürken, en düşük değer ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.
Su miktarındaki artıştan en fazla faydalanan tesisler arasında Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 barajları öne çıktı. Bunun yanında Adıgüzel, Alkumru, Almus, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Özlüce, Sarıyar, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamula ve Yedigöze barajlarında da su verimliliğinde önemli artış gözlendi.
HEDEFLER İKİYE KATLANDI
Bu yıl barajlara ulaşan toplam su miktarı yalnızca kurak geçen bir önceki yılı geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da aşmayı başardı. Böylece su kaynaklarında son yılların en güçlü performanslarından biri kaydedildi.
Yılın ilk yedi ayında barajlara gelen toplam su miktarı, planlanan 37,18 milyar metreküplük hedefin yüzde 195,1'ine ulaşarak beklentilerin çok üzerine çıktı. Aynı zamanda uzun yıllar ortalamasının yaklaşık yüzde 30 üzerinde gerçekleşen bu tablo, enerji yönetimi açısından dikkat çeken bir başarı olarak değerlendirildi.