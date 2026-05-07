Mart ayından bu yana en güçlü günlük artışını kaydeden ons altın, 4 bin 690 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Washington-Tahran hattındaki yeni teklifler piyasaya can suyu olsa da, ekonomistler bu iyimserliğin pamuk ipliğine bağlı olduğu görüşünde. Peki, bu yükseliş kalıcı mı yoksa geçici bir fırtına mı? Uzmanların 'kırılganlık' uyarısı ne anlama geliyor?
Uzmanlardan uyarı geldi: Altının yükselişine güvenmeyin
Küresel piyasaların gözü kulağı bir süredir ABD ve İran arasındaki gerilimdeydi. Barış sinyalleri, altın piyasasında adeta bir patlamaya neden oldu. Öte yandan altının yeniden güvenli limana dönüşüp dönüşmediği hala tartışma konusu.
ALTIN PİYASASINDA BARIŞ RÜZGARI: ONS ALTIN 4.690 DOLARA DEMİR ATTI!
ABD ve İran arasındaki 10 haftalık çatışma sürecini sona erdirebilecek bir anlaşma ihtimali, değerli metallerde Mart ayından bu yana görülen en büyük yükselişi tetikledi. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla külçe altın, Çarşamba günü yüzde 3 değer kazanarak ons başına 4.690 dolar seviyesine ulaştı.
GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE ŞAHLANDI
Altındaki bu harekete diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş fiyatları yüzde 6,2 gibi sert bir artışla 77,27 dolar seviyelerine çıkarken, platin ve paladyumda da yukarı yönlü ivme izlendi. Enerji fiyatlarındaki gerileme ve doların savaş öncesi seviyelere çekilmesi, bu tarihi rallinin ana yakıtı oldu.
TRUMP’IN TEKLİFİ VE ÇİN FAKTÖRÜ
Piyasadaki bu hareketliliğin arkasında, İran’ın ABD’den gelen yeni bir barış teklifini değerlendirdiği yönündeki haberler yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump, şartların kabulü halinde Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırabileceği ve askeri operasyonları sonlandırabileceği mesajını verdi. Ayrıca Çin’in de barış için küresel baskıya katılması, piyasalardaki iyimser havayı güçlendirdi.
UZMANLARDAN "FRAGILITY" (KIRILGANLIK) UYARISI
Fiyatlar 4.690 dolarda dengelenmeye çalışırken, TD Securities stratejistlerinden kritik bir uyarı geldi. Analistler, tarafların temel taleplerinin aslında önceki tekliflerle aynı kaldığına dikkat çekerek, bu yükselişin "kırılgan" olduğunu belirtti. Sürecin sanıldığı kadar kolay ilerlemeyebileceği, taleplerin değişmemesinin her an yeni bir dalgalanmaya yol açabileceği vurgulandı.
ENFLASYON ENDİŞELERİ HALA MASADA
Siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler de temkinli olmayı gerektiriyor. Austan Goolsbee ve Alberto Musalem gibi yetkililer, enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini hatırlatarak, uzun vadeli faiz beklentilerinin piyasa üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğini ifade etti.
Şubat sonundan bu yana toplamda yüzde 11 değer kaybeden altın, bugünlerde yakaladığı bu barış iyimserliği ile kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Ancak uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlikler bitmeden piyasada tam bir durulmadan bahsetmek için henüz erken.
