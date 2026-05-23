Uzmanlardan kritik bayram uyarısı: Bunu yapmadan misafir kabul etmeyin
Kurban Bayramı öncesi artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar, bakımı yapılmayan klimaların hem ağır zatürre gibi ciddi sağlık riskleri taşıdığını hem de elektrik faturalarını %30'a varan oranda artırdığını belirterek, uyarıda bulundu.
Sözcü'de yer alan habere göre, bayram temizliği listelerine bu dönemde eklenmesi gereken en hayati unsurlardan biri klima bakımı oldu. Sektör uzmanları ve sağlıkçılar, kış boyu atıl kalan veya bakımsız bırakılan klimaların iç mekanizmasında biriken nem ve tozun; mantar, küf ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmaların üremesine zemin hazırladığının altını çiziyor.
Bayramda evlerde artan misafir yoğunluğu nedeniyle iç mekan hava kalitesinin büyük önem kazandığını belirten uzmanlar, bakımsız klimalara karşı uyardı. Bu cihazların çalıştırılması durumunda ortama salınan zararlı mikroorganizmaların, özellikle astım hastaları, yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi rahatsızlıkları tetikleyebileceği vurgulandı.
Temizliği ihmal edilen klima tesisatlarının, ciddi akciğer enfeksiyonlarına (ağır zatürreye) yol açan ve "Lejyoner Hastalığı" olarak adlandırılan bakterinin üremesi için son derece elverişli bir ortam sunduğu belirtildi.
EKSTRA MALİYET
Bakımsız klima kullanımının bütçeyi ve sağlığı tehdit ettiğini belirten teknik servis yetkilileri önemli bir uyarıda bulundu: Filtreleri dolan klimalar, hedef sıcaklığa ulaşmak adına motoru iki kat daha fazla zorluyor. Bu zorlanma ise elektrik faturalarına %15 ila %30 oranında ek bir maliyet olarak yansıyor.
Servis yetkilileri, bayram haftasında oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşların sorun yaşamaması adına kritik bir tarih uyarısında bulundu. Klimaların hem yüksek verimle çalışması hem de hijyenik bir ortam sunması için profesyonel bakım işlemlerinin, bayram tatilinden önceki son mesai gününe kadar bitirilmesi gerektiği ifade edildi.
Filtrelerin Yıkanması: Toz biriken filtrelerin her 15 günde bir düzenli olarak yıkanması gerekir.
İlaçlama ve Dezenfeksiyon: İç ünitede üreyen bakterilerin engellenmesi amacıyla profesyonel dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır.
Dış Ünite Bakımı: Cihazın genel çalışma performansını doğrudan etkileyen dış fanların temizliği eksiksiz yapılmalıdır.
Uzmanlar, bayram öncesi temizliğin sadece etraftaki görünen yüzeyleri temizlemekten ibaret olmadığını, soluduğumuz havanın kalitesini de kapsamasının şart olduğunu belirtti. Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için tüketicilerin bakım randevularını şimdiden ayırtmaları gerektiği vurgulandı.