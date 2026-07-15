Güne harika bir başlangıç yapmak isterken, farkında olmadan kendi enerjinizi ve formunuzu sabote ediyor olabilirsiniz. Beslenme uzmanları, sabahları severek tüketilen ancak kan şekerini altüst edip kilo alımını hızlandıran en zararlı 3 popüler kahvaltılığı açıkladı.
Uzmanlar uyardı: Sağlığınızı korumak istiyorsanız kahvaltıda bunları yemeyin
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi gibi görünen bazı popüler yiyecekler, kan şekerini altüst ederek kilo alımını hızlandırıyor. İşte uzmanların "uzak durun" dediği, metabolizmayı kilitleyen o 3 gizli tehlike...Kaynak: Diğer
Birçoğumuz için günün en keyifli öğünü kahvaltıdır. Ancak uzmanlara göre, sabah saatlerinde yaptığımız bazı yanlış tercihler sağlığımıza yarardan çok zarar getiriyor. Güne zinde başlamak ve metabolizmanın doğru çalışmasını sağlamak için sabahın ilk saatlerinde kaliteli besinler tüketmek büyük önem taşıyor.
Sözcü'e yer alan habere göre, işte uzmanların kesinlikle uzak durulmasını önerdiği, besin değeri oldukça düşük ve kan şekerini aniden dalgalandıran en kötü 3 kahvaltılık:
1. Margarinli beyaz ekmek
Beyaz undan yapılan ekmeklerin glisemik indeksi oldukça yüksektir ve besleyici yönleri neredeyse hiç yoktur. Bu tür rafine karbonhidratlar, endüstriyel bir yağ olan margarinle birleştiğinde, vücutta enflamasyon (iltihaplanma) süreçlerini tetikleyen son derece zararlı bir öğüne dönüşür.
2. Hazır tostlar ve paketli atıştırmalıklar
Marketlerde satılan hazır tostlar, dolgulu kurabiyeler ve paketli kremalı bisküviler; sağlıksız yağlar, yüksek sodyum (tuz) ve bolca kimyasal katkı maddesi barındırır. Uzmanlar, bu gıdaların tokluk hissi yaratmadığını ve vücuda sadece "boş kalori" yüklediğini belirtiyor.
3. Çikolatalı süt ve hazır meyve suları
"Gizli şeker kaynakları" olarak tanımlanan bu içecekler, tüketildikten hemen sonra kan şekerini hızla zirveye ulaştırır. Ancak bu ani yükselişin ardından gelen sert düşüş, günün geri kalanında kendinizi bir anda yorgun hissetmenize ve çok daha erken acıkmanıza yol açar.
Basit karbonhidratlar ve işlenmiş şekerler sabah saatlerinde vücuda girdiğinde ani bir insülin salgılanmasına yol açar. Bu hormonal dengesizlik ise metabolizmanızı doğrudan olumsuz etkileyerek şunlara neden olur:
Tüketimden birkaç saat sonra ani yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği yaratır.
Sizi gün boyu sürekli basit karbonhidrat tüketmeye yönlendirerek içinden çıkılması zor bir kısır döngü başlatır.