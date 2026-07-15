Uzmanlar uyardı: Sağlığınızı korumak istiyorsanız kahvaltıda bunları yemeyin

Basit karbonhidratlar ve işlenmiş şekerler sabah saatlerinde vücuda girdiğinde ani bir insülin salgılanmasına yol açar. Bu hormonal dengesizlik ise metabolizmanızı doğrudan olumsuz etkileyerek şunlara neden olur:

Tüketimden birkaç saat sonra ani yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği yaratır.

Sizi gün boyu sürekli basit karbonhidrat tüketmeye yönlendirerek içinden çıkılması zor bir kısır döngü başlatır.