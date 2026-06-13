Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin

Uzmanlar, kalp sağlığını desteklemek için sadece meyve ve sebze miktarına değil, doğru besin seçimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Son araştırmalara göre flavanol adı verilen ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen doğal bileşikler açısından zengin bazı besinler, kalp dostu beslenmede öne çıkıyor.

İşte uzmanların kalp için önerdiği 5 besin: