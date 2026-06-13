Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin

Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin

Kalbinizi korumak için sadece meyve-sebze yemek yetmiyor, doğru olanı seçmek gerekiyor. İşte uzmanların damar sağlığını koruyan "flavanol" bileşiği açısından zengin olduğunu belirttiği, listeye giren tek baklagilin de yer aldığı kalp dostu 5 mucizevi besin...

Kaynak: Diğer
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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 1

Uzmanlar, kalp sağlığını destekleyen flavanollerin yeterli düzeyde alınabilmesi için sadece meyve-sebze
tüketiminin değil, doğru besin seçimlerinin de önemli olduğunu söylüyor. Araştırma, kalp dostu 5 besinin öne çıktığını ve birçok kişinin önerilen düzeye ulaşamadığını gösteriyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 2

Uzmanlar, kalp sağlığını destekleyen flavanollerin yeterli düzeyde alınabilmesi için sadece meyve-sebze tüketiminin değil, doğru besin seçimlerinin de önemli olduğunun altını çiziyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre, araştırma, kalp dostu 5 besinin öne çıktığını ve birçok kişinin önerilen düzeye ulaşamadığını gösteriyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 4

Uzmanlar, kalp sağlığını desteklemek için sadece meyve ve sebze miktarına değil, doğru besin seçimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Son araştırmalara göre flavanol adı verilen ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülen doğal bileşikler açısından zengin bazı besinler, kalp dostu beslenmede öne çıkıyor.

İşte uzmanların kalp için önerdiği 5 besin:

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 5

1. ERİK
Flavanol bakımından zengin meyveler arasında yer alan erik, antioksidan içeriğiyle kalp ve damar sağlığını destekleyen besinler arasında yer alıyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 6

2. BÖĞÜRTLEN
Uzmanlar, böğürtlenin yüksek flavanol içeriği sayesinde dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini ifade ediyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 7

3. YABAN MERSİNİ
Kalp dostu beslenme denildiğinde ilk akla gelen meyvelerden biri olan yaban mersini, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 8

4.KİRAZ

Araştırmacılar, kirazın da flavanol açısından zengin seçenekler arasında bulunduğunu ve düzenli tüketimin
dengeli beslenmeye katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

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Uzmanlar altını çiziyor: Kalbinizi seviyorsanız bu besinleri tüketin - Resim: 9

5. BAKLA
Kalp sağlığını destekleyen flavanoller açısından zengin olan bakla, listedeki tek baklagil olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, flavanol alımını artırmak için bu besinlerin günlük diyette düzenli olarak yer alması gerektiğini belirtirken, bir fincan yeşil çayın da bu yararlı bileşikleri kazanmada büyük bir katkı sağladığını ifade ediyor.

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