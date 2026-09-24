Uzmanından kritik uyarı: "Kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamıyor"

Petek temizliğinin de her tesisat için zorunlu olmadığını belirten Şimşek, "Bu bölgelerde petek temizliği de önemli bir konudur. Ancak her evde petek temizliği yaptırmak gerekli değildir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı ısınmıyorsa petek temizliği sonrasında yaklaşık yüzde 30'a varan verim artışı sağlanabilir. Isınma problemi yaşıyorsanız petek temizliği yaptırmanız faydalı olacaktır" diye konuştu.