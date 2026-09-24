Sivas'ta gece sıcaklıkları düşünce kombiler yeniden çalıştırılmaya başlandı. Kombi ustası Şafak Şimşek, özellikle kış aylarında kombilerin sürekli açılıp kapatılmasının hem tüketimi artırabileceğini hem de cihazlarda donma riskine yol açabileceğini belirtti.
Uzmanından kritik uyarı: "Kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamıyor"
Kombi ustası Şafak Şimşek, soğuk havalarda kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine düşük derecede çalıştırmanın daha verimli olduğunu söyleyerek, donma riskine karşı cihazların tamamen kapatılmaması gerektiğini belirtti.Kaynak: İHA
Sivas gibi kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentlerde kombilerin kullanım şeklinin önem taşıdığını söyleyen Şimşek, havaların tamamen soğumasıyla birlikte cihazların düşük derecede sürekli çalıştırılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.
Şimşek, şunları dile getirdi:
"Sivas gibi soğuk şehirlerde geceleri hava ciddi şekilde soğuyor. Bu nedenle kombiyi akşam yakıp sabah kapatıyoruz. Gündüz hava sıcak olduğu için ihtiyaç duyulmuyor. Ancak ilerleyen dönemde havalar tamamen soğuduğunda kombiyi sürekli açık tutmak daha doğru olacaktır."
"Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine 24 saat düşük derecede çalıştırmak hem daha konforlu hem de daha tasarrufludur. Kombiyi kapattığınızda tesisattaki su soğur. Tekrar çalıştırdığınızda kombi bu suyu yeniden ısıtmak için daha fazla enerji harcar. Bu nedenle sürekli açıp kapatmak yakıt tasarrufu sağlamaz."
Soğuk bölgelerde kombinin uzun süre kapalı tutulmasının cihaz açısından risk oluşturabileceğini dile getiren Şimşek, "Bizim gibi kışın eksi 15, eksi 20 dereceleri gören bölgelerde kombiyi uzun süre kapatmak donma riskini de artırır. Bir saatlik kapatma bile bazı durumlarda cihazın donmasına neden olabilir. Bu da yüksek tamir masrafları çıkarabilir. Bu yüzden kombiyi tamamen kapatmamanızı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.
Petek temizliğinin de her tesisat için zorunlu olmadığını belirten Şimşek, "Bu bölgelerde petek temizliği de önemli bir konudur. Ancak her evde petek temizliği yaptırmak gerekli değildir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı ısınmıyorsa petek temizliği sonrasında yaklaşık yüzde 30'a varan verim artışı sağlanabilir. Isınma problemi yaşıyorsanız petek temizliği yaptırmanız faydalı olacaktır" diye konuştu.
Bakım ve temizlik işlemlerinde kullanılan kimyasalların yanlış uygulanmasının tesisata zarar verebileceğini söyleyen Şimşek, "Tesisata müdahale edecek kişinin işi iyi bilmesi de çok önemlidir. Özellikle kimyasal ilaçla yapılan petek temizliğinde fazla ilaç kullanılması tesisata zarar verebilir. Bu tür sorunlarla sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle bakım ve temizlik işlemlerini mutlaka işin ehli, güvendiğiniz ustalara yaptırmanızı tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.