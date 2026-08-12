Uzmandan Türkiye için korkutan El Nino uyarısı: Son 150 yılın en güçlü doğa olayı

Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından sağlanan veriler incelendiğinde; bu yıl ki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğu karşımıza çıkıyor. El Nino, Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator etrafında deniz suyu sıcaklıklarının normalden fazla ısınması anlamına geliyor. Okyanus sıcaklıklarının artması atmosfer ısısını arttıracağı için önümüzdeki dönemde meteorolojik ve hidrolojik olayların sayısında ve sıklığı artışını beraberinde getireceğini öngörüyoruz.