Uzman isimler tarih verdi: Konutta fırsat zamanı… Bu vakte kadar evini alan aldı

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki enflasyondan arındırılmış reel gerileme eğilimi mayıs ayında da ivme kazanarak devam etti. Son 28 aylık sürecin 27'sinde fiyatların reel olarak azaldığı piyasada, mayıs ayı itibarıyla yıllık reel düşüş oranı yüzde 6,1 seviyesine ulaştı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarındaki reel düşüş mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,1'e yükseldi. Sektör uzmanları yüksek faiz ortamının fiyatları baskıladığını belirterek önümüzdeki bir yıl boyunca da gayrimenkul artışının enflasyonun altında kalacağını öngörüyor.Kaynak: AA
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut piyasasında yıllık bazda en son Ocak 2024'te yüzde 1,4'lük bir reel artış kaydedilmişti. Takip eden süreçte şubat ayı itibarıyla gerilemeye başlayan fiyatlar, aradan geçen 28 ayda yalnızca Kasım 2025'te (yüzde 0,3) enflasyon oranının üzerinde bir performans gösterdi. Geri kalan tüm dönemlerde ise fiyatlar reel olarak eridi.
Geçen yılın aralık ayından itibaren düşüş hızının artmasıyla birlikte reel kayıplar; oranı nisanda yüzde 4,3, martta 3,4, şubatta 3,9, ocakta 2,3, aralıkta ise yüzde 1,4 şeklinde kayıtlara geçmişti.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, “"Son aylarda konut satışları oldukça güçlü seyrediyor. Normal şartlarda satış hacmindeki toparlanmanın fiyatlara daha belirgin yansımasını beklerdik. Ancak buna rağmen reel düşüşün hızlanması beni şaşırttı." dedi.
Hepsen’e göre satış hacmindeki artış fiyat beklentilerinden ziyade, 2023 ve 2024 yıllarında alım kararını erteleyen kesimin pazara geri dönmesinden kaynaklanıyor. Bu durum işlem sayısını artırsa da fiyatlara yukarı yönlü bir baskı yapmıyor.
Yüksek faiz ortamı halen fiyatları sınırlayan en önemli unsur. Konut kredilerinin maliyeti yüksek olduğu için piyasada nakit alıcıların ağırlığı devam ediyor. Bu da fiyatların daha kontrollü hareket etmesine neden oluyor.
iki senede enflasyonun çok üzerinde artan fiyatlar şu an bir dengelenme süreci yaşıyor. Fiyatlar nominal olarak yükselse de genel enflasyon daha hızlı arttığı için reel tarafta kayıp yazılıyor.
Prof. Dr. Hepşen, faizlerde keskin bir düşüş yaşanmadığı sürece en azından 2026 sonuna kadar konut fiyatlarında yüksek çift haneli reel artışlar beklemediğini, mevcut para politikası altında 2026'nın ikinci yarısında da fiyatların enflasyonun gerisinde kalabileceğini ifade etti.
Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise konut piyasasındaki fiyatlamaların yüksek reel faizlerin doğrudan baskısı altında olduğunu vurguladı. Sektördeki işleyişi bir benzetmeyle açıklayan Büyükduman, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu piyasada konut fiyatları ile reel faizler ters orantılıdır. Bir tahterevallinin iki ucu gibidir. Reel faizler yükseldiğinde konut fiyatları enflasyonun altında kalır, reel anlamda geriler."
Büyükduman, mevcut sıkı para politikası ve yüksek faiz uygulamaları sürdüğü müddetçe konut fiyatlarındaki bu trendin değişmeyeceğini belirterek, önümüzdeki bir yıllık süreçte de konut değerlerindeki artış grafiğinin enflasyon verilerinin altında seyretmeye devam edeceğini öngördüğünü dile getirdi.