Uzman isimler tarih verdi: Konutta fırsat zamanı… Bu vakte kadar evini alan aldı

iki senede enflasyonun çok üzerinde artan fiyatlar şu an bir dengelenme süreci yaşıyor. Fiyatlar nominal olarak yükselse de genel enflasyon daha hızlı arttığı için reel tarafta kayıp yazılıyor.

Prof. Dr. Hepşen, faizlerde keskin bir düşüş yaşanmadığı sürece en azından 2026 sonuna kadar konut fiyatlarında yüksek çift haneli reel artışlar beklemediğini, mevcut para politikası altında 2026'nın ikinci yarısında da fiyatların enflasyonun gerisinde kalabileceğini ifade etti.