Uzman isimden ezber bozan tahmin: Konut yerine bunları alan köşeyi dönecek

Faiz indirimleriyle birlikte ertelenen talebin canlanacağını ve krediye erişimin kolaylaşacağını ifade eden Hepşen, gerçek ihtiyaç sahiplerinin kriterlerine uygun bir mülk bulduklarında sadece takvime bakarak harekete geçmeyi ertelememeleri gerektiğini, çünkü doğru gayrimenkulün piyasadaki en ideal tarihten daha değerli olduğunu vurguladı. Yatırım amacıyla alım yapmayı düşünenlerin ise faiz trendlerini ve fiyatların bu duruma vereceği tepkiyi dikkatle izlemesi önerildi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.