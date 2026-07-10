Gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler hem yatırımcıları hem de ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Zamanlama, bütçe yönetimi ve doğru konum seçimi gibi unsurlar yatırımın geleceğini doğrudan belirliyor. Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, konut piyasasındaki son durumu, faiz beklentilerini ve doğru dönem stratejilerini tgrthaber.com’da paylaşarak sektöre ışık tuttu.
Uzman isimden ezber bozan tahmin: Konut yerine bunları alan köşeyi dönecek
2026 yılında ev almak isteyenler için en uygun dönem netleşti. Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul yatırımında konut, arsa ve nakit seçeneklerini değerlendirerek ilk kez ev alacaklar ile yatırımcılar için doğru zaman stratejisini ve faiz beklentilerini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasada son iki senedir yatırımcı profilinden ziyade doğrudan ihtiyaç sahiplerinin ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Ali Hepşen, mülk bedellerinin nominal bazda yükselmesine rağmen reel anlamda düşüş gösterdiğini ifade etti. Bu durumun ev fiyatlarını gelirlere kıyasla daha erişilebilir kıldığına değinen Hepşen, finansman maliyetlerinin yüksekliğinin hâlâ ciddi bir bariyer oluşturduğunu aktardı
Hepşen'e göre asıl problem konutun kendi değerinden ziyade, satın alma sürecindeki finansmanın nasıl karşılanacağı noktasında düğümleniyor. Finansman faizlerinde yaşanacak kademeli düşüşün, piyasayı gerçek alıcılar adına daha dengeli bir zemine oturtması bekleniyor.
Dar gelirlileri ve ilk kez konut edinecek kişileri hedefleyen özel finansman desteklerinin önemine değinen Hepşen, bu tür kampanyaların tasarlanma biçiminin kritik olduğunu vurguladı.
Teşviklerin tüm piyasayı kapsayacak şekilde geniş tutulmasının fiyatları yukarı yönlü tetikleyebileceğini belirten ekonomist, sadece belirli bir gelir grubunu ve sınırlandırılmış konut tiplerini hedef alan modellerin hem sosyal hedefine ulaşacağını hem de piyasada suni bir fiyat artışı yaratmayacağını dile getirdi. Sektörün şu an genel bir kredi genişlemesinden ziyade nokta atışı finansman çözümlerine ihtiyaç duyduğunu ekledi.
Küçük yatırımcıların konutu hâlâ güvenli bir liman olarak gördüğünü fakat eski piyasa şartlarının geride kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul almanın tek başına kazanç garantisi sunmadığı bir döneme girildiğini belirtti.
Doğru fiyatlama, lokasyon analizi ve finansman yöntemi planlanmadan yapılan işlemlerin beklentiyi karşılayamayabileceğini söyleyen Hepşen; kira getirisi, bölgenin gelişim potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarının mutlaka bir arada analiz edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yatırım tercihleri konusunda tek bir formülün bulunmadığını söyleyen Hepşen, kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için likiditede kalmanın güçlü bir seçenek olduğunu aktardı. Düzenli gelir elde etmek isteyenler adına doğru fiyatlı konutların tercih edilebileceğini ifade eden ekonomist, gelecekte özellikle planlı büyüme gösteren bölgelerdeki arsa ve arazi yatırımlarının daha çok gündeme geleceğini öngörüyor.
Ancak bu alanda da spekülatif duyumlar yerine tamamen profesyonel raporlar ve analizlerle hareket edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Gayrimenkul edinimi için net bir takvim vermenin yanıltıcı olacağını savunan Prof. Dr. Ali Hepşen, takip edilmesi gereken temel verinin faiz oranlarındaki yön değişimi olduğunu belirtti.
Faiz indirimleriyle birlikte ertelenen talebin canlanacağını ve krediye erişimin kolaylaşacağını ifade eden Hepşen, gerçek ihtiyaç sahiplerinin kriterlerine uygun bir mülk bulduklarında sadece takvime bakarak harekete geçmeyi ertelememeleri gerektiğini, çünkü doğru gayrimenkulün piyasadaki en ideal tarihten daha değerli olduğunu vurguladı. Yatırım amacıyla alım yapmayı düşünenlerin ise faiz trendlerini ve fiyatların bu duruma vereceği tepkiyi dikkatle izlemesi önerildi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.