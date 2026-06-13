Küresel piyasalarda altın, borsa, kripto para, mevduat ve gayrimenkul getirileri yarışırken, yatırımcılar "2026 yılının yatırım şampiyonu kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz mart ayında yaptığı analizlerle ons altında 4.000 dolar seviyesini önceden öngören Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, piyasalardaki son durumu ve 2026 sonu hedeflerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.
Uzman isimden çarpıcı 2026 sonu altın tahmini: Yılın yatırım şampiyonu için şaşırtıcı varsayım
Ekonomist Prof. Dr. Ali Hepşen, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek 2026 sonu ons ve gram altın tahminlerini paylaştı.Kaynak: Diğer
Prof. Dr. Ali Hepşen, altın piyasasının günümüzde tek bir değişkene bağlı kalmadığını, fiyatlamaların aynı anda birden fazla başlığın etkisiyle şekillendiğini belirtti. Güvenli liman arayışının sürdüğünü ifade eden Hepşen, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji piyasalarındaki oynaklık ve küresel ticaret hatlarındaki belirsizlikler gibi jeopolitik riskleri vurguladı.
Hepşen’e göre bu durum merkez bankalarının altın alımlarını artırıyor. Diğer tarafta ise ABD para politikası yer alıyor. Fed’in faiz indirimlerinde beklendiği kadar hızlı hareket etmeyebileceğine yönelik veriler doları güçlendirirken, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Son haftalardaki dalgalanmalar bu iki unsurun denge arayışından kaynaklanıyor.
Ons altında mart ayında işaret ettiği 4.000 dolar seviyesinin artık piyasa için yeni normal hâline geldiğini vurgulayan Hepşen, son dönemdeki geri çekilmelerin yeni bir düşüş trendi olmadığını söyledi. Yaşanan güçlü yükselişin ardından kâr realizasyonlarının ve fon pozisyonlarındaki düzenlemelerin normal olduğunu belirten Hepşen, temel dinamiklerde bir bozulma olmadığını ve 4.000 dolar civarının önemli bir referans alanı olduğunu ifade etti. Gram altın tarafında ise kur etkisi nedeniyle geri çekilmelerin daha sınırlı kalabileceğini ekledi.
Fed politikaları, merkez bankası rezerv tercihleri, enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve küresel büyüme verilerini birlikte ele alan Prof. Dr. Ali Hepşen, 2026 sonu için baz senaryosunu şu rakamlarla açıkladı:
2026 Sonu Ons Altın Beklentisi: 4.500 - 4.800 dolar aralığı
2026 Sonu Gram Altın Beklentisi: 5.700 - 6.300 TL bandı
Piyasalardaki alternatif senaryolara da değinen Hepşen, ABD ekonomisinin güçlü kalması ve Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi durumunda ons altının 3.500 - 3.700 dolar bandına gerileyebileceğini belirtti. Buna karşılık, jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve küresel ekonomide sert bir yavaşlama olması hâlinde ise ons altında 5.500 dolar ve üzerinin test edilebileceğini, orta vadede yukarı yönlü risklerin daha güçlü olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ali Hepşen; borsa, döviz, kripto para, mevduat ve gayrimenkul piyasasına yönelik beklentilerini ise şu şekilde özetledi:
Mevduat: Yüksek faiz ortamında, risk almak istemeyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif ve beklemede kalma seçeneği sunuyor.
Borsa İstanbul (BIST): Fırsatlar barındırmakla birlikte süreç endeks odaklı olmaktan çıkıp şirket seçimi hikâyesine döndü. Finansalları güçlü ve borçluluğu yönetilebilir şirketler ayrışabilir ancak oynaklık yüksek sürecektir.
Kripto Varlıklar: En yüksek getiri potansiyelini barındırırken aynı zamanda yatırımcıdan en yüksek oynaklığı talep ediyor.
Gayrimenkul: Yüksek kredi faizleri ve alım gücündeki zayıflık piyasayı baskılıyor. İnşaat ve arsa maliyetlerindeki artış ise fiyatların sert düşmesini engelliyor. Nominal fiyatlar dirençli kalabilir ancak reel getiri tarafında bölge ve segment bazlı ayrışmalar yaşanacaktır. Merkezi ve yüksek kira getirili alanlar güçlü kalacaktır.
Altın yatırımcısının temel amacının en yüksek getiriyi elde etmekten ziyade belirsizlik dönemlerinde serveti korumak olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ali Hepşen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yıl sonunda en yüksek nominal getiriyi belki kripto tarafında görebiliriz. Gayrimenkul ise servet koruma tarafında önemini korur ancak kısa vadeli şampiyonluk yarışında yüksek faiz ve düşük likidite nedeniyle daha seçici bir piyasa olur. Risk-getiri dengesi açısından baktığımda, yatırımcısını en fazla memnun eden varlığın yine altın olabileceğini düşünüyorum.”