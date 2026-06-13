Uzman isimden çarpıcı 2026 sonu altın tahmini: Yılın yatırım şampiyonu için şaşırtıcı varsayım

Ons altında mart ayında işaret ettiği 4.000 dolar seviyesinin artık piyasa için yeni normal hâline geldiğini vurgulayan Hepşen, son dönemdeki geri çekilmelerin yeni bir düşüş trendi olmadığını söyledi. Yaşanan güçlü yükselişin ardından kâr realizasyonlarının ve fon pozisyonlarındaki düzenlemelerin normal olduğunu belirten Hepşen, temel dinamiklerde bir bozulma olmadığını ve 4.000 dolar civarının önemli bir referans alanı olduğunu ifade etti. Gram altın tarafında ise kur etkisi nedeniyle geri çekilmelerin daha sınırlı kalabileceğini ekledi.