Yüksek enflasyon ortamında parasının değerini korumaya çalışan milyonlarca vatandaş için Ekonomist Sefer Humar’dan hayati analizler geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Humar, yatırımcı davranışlarının kökten değiştiğini belirterek, artık meselenin "kazanmak" değil, "alım gücünü korumak" olduğunu vurguladı.
Uzman isim uyardı: Mevduat faizi yatırımcıları dikkat, 'paranız erimesin'
Ekonomist Sefer Humar, tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği "Paramı nerede değerlendirmeliyim?" sorusuna yanıt verdi. Mevduat faizlerinden borsadaki yükselişin perde arkasına, vatandaşlık maaşı tartışmalarından üretim ekonomisine kadar ezber bozan açıklamalarda bulundu.Derleyen: Züleyha Öncü
"Borsa Bir Kazanç Değil, Alternatif Arayışı"
Borsa İstanbul’daki yükselişin sadece ekonomik iyileşmeye bağlanamayacağını ifade eden Humar, çarpıcı bir tespitte bulundu: "İnsanlar, 'Bankada duran param enflasyon karşısında erimesin, mevduatın üzerinde bir tık daha fazla ne kazanabilirim?' diye düşünüyor.
Birçok hissenin defter değerinin altında, yani çok ucuz kalması da bu yönelişi destekliyor. Borsadaki hareketlilik aslında tamamen bir yön arayışıdır."
Mevduat Faizleri Düşecek mi?
Bankada parası olanların gözü kulağı faiz oranlarındayken Humar, kısa vadede sert bir düşüş beklemediğini dile getirdi.
Merkez Bankası’nın kararlı duruşu ve bankaların likidite politikaları nedeniyle mevduat faizlerinin bir süre daha mevcut seviyelerini koruyacağını belirten Humar, "Borsaya ilgi artsa da mevduat faizlerinde hızlı bir geri çekilme öngörmüyorum" dedi.
Vatandaşlık Maaşı Değil, Üretim Ekonomisi
Son günlerin popüler tartışması "vatandaşlık maaşı" konusuna da değinen Sefer Humar, sosyal devlet vurgusu yapsa da kalıcı çözümün başka yerde olduğunu söyledi.
Yardım odaklı sistemlerin geçici nefes aldırdığını savunan Humar, "Kalıcı refah ancak üretimle mümkün olur. Yardım değil, üretim odaklı bir sistem sürdürülebilir bir gelecek sağlar" ifadelerini kullandı.
"Ekonomi Sadece Rakam Değil, Psikolojidir"
Ekonomik göstergelerin yanı sıra güven ve beklenti yönetiminin önemine dikkat çeken Humar, geleceğe güven duyan bir toplumun ekonomik olarak daha dirençli olacağını hatırlattı.
Humar'a göre, rakamlar ne derse desin, vatandaşın cebindeki parayı yönetme biçimini "güven" duygusu belirliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.