Milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında gelen "Emekli maaşımı nasıl artırabilirim?" sorusuna Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'tan çarpıcı yanıtlar geldi.
Uzman isim kapıyı araladı: Yüksek emekli maaşı alacaklar
Milyonlarca çalışanın hayali olan yüksek emekli maaşına ulaşmanın yolları belli oldu. Ahmet Kıvanç, emekli aylığını artıran altın kuralları, bordro oyunlarına karşı alınacak önlemleri ve yurt dışında yaşayanların emeklilik sürecinde düşmemesi gereken tuzakları kaleme aldı.Kaynak: Diğer
Kıvanç, köşesinde okurlarından gelen soruları yanıtlarken, emeklilik planlaması yapanların bilmesi gereken hayati detayları paylaştı.
Emekli aylığı hesaplama sisteminin 1999 sonrasında değiştiğini hatırlatan Kıvanç, 2000 yılından sonraki çalışmalar için emekli aylığı hesabında bütün çalışma yaşamı boyunca yatırılan prime esas kazançların ortalamasının dikkate alındığını belirtti.
Çalışanların emekli aylığını artırabilmesi için en çok dikkat etmesi gereken hususun, gerçek kazancın bordroda gösterilmesi olduğunun altını çizdi.
İşverenin SGK'ya kazancı düşük bildirmesinin, doğrudan işçinin geleceğinden ve emekli maaşından çalmak anlamına geldiğini belirten Kıvanç, işini kaybetme korkusuyla buna itiraz edemeyen çalışanlara "çalışırken kanıt toplayın" tavsiyesinde bulundu.
İşten ayrıldıktan sonra açılacak tespit davaları ile eksik primlerin tamamlanarak emekli aylığının yükseltilebileceği vurguladı.
Yurt dışında çalışan ve Türkiye'den emekli olmak isteyen gurbetçi vatandaşların durumuna da değinen Kıvanç, ezber bozan bir uyarıda bulundu.
Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin başvurduğu "yurt dışı borçlanması" yönteminin bazı dezavantajları barındırdığı ifade etti.
Yurt dışı borçlanması ile emekli olan kişilerin, emekli aylıklarını kestirmeden Türkiye'de veya yurt dışında hiçbir işte çalışamayacakları hatırlatıldı.
Ayrıca yurt dışında yaşarken isteğe bağlı sigorta yaptırılamayacağı, bunun için Türkiye'de ikamet etme şartı arandığı belirtildi. Uzman isim, eksik günleri olan gurbetçilere, yaşı beklerken eksik sürelerini Türkiye'de fiilen (4/a statüsünde) çalışarak tamamlamalarını önerdi.
Sigorta başlangıcı 2008 sonrasına denk gelen çalışanlar için kısmi emeklilik şartları da netleşti.
İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların normal emeklilik için 7200 (SSK) veya 9000 (BAĞ-KUR) günü tamamlaması gerekirken, kısmi emeklilik için bu süre 5400 gün olarak uygulanıyor.
Ancak işe giriş tarihine göre kademeli bir sistem mevcut. Örneğin 2013 yılında sigorta girişi olan bir SSK (4/a) çalışanı 5100 gün ile kısmi emekli olabiliyor.
Burada dikkat edilmesi gereken en büyük tuzak ise "Son 1260 gün kuralı". Kıvanç, 5100 gün ile emekli olmak isteyenlerin, prim ödemelerinin son 1260 gününü mutlaka 4/a (SSK) statüsünde geçirmesi gerektiğini, aksi halde isteğe bağlı sigorta ödenmesi durumunda hedefin 5100 günden 5400 güne çıkacağını belirterek çalışanları uyardı.