Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat

Dün açıklanan enflasyon verisinin de önemli olduğunu vurgulayan Ergezen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer beklentilerin çok üzerinde bir enflasyon verisi gelseydi, piyasada çok daha sert satışlar görebilirdik. Ancak veriler beklentilere yakın geldiği için satış baskısı sürse de sert hareketler bir miktar yumuşadı."