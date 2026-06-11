Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ederken, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, son ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat
Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken emtia uzmanı Zafer Ergezen'den dikkat çeken değerlendirme geldi. Güçlü ABD verilerinin faiz artırımı ihtimalini güçlendirdiğini belirten Ergezen, altındaki yükseliş trendinin sona erdiğini savunarak yatırımcıları kâr satışlarına kritik seviyeler konusunda uyardı.Kaynak: Diğer
Ergezen, özellikle ABD'den gelen güçlü istihdam ve enflasyon verilerinin faiz beklentilerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, bunun altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.
DÜZELTME HAREKETİ HIZ KAZANDI
Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Ergezen, bu durumun piyasalarda düzeltme hareketlerini hızlandırdığını ifade etti.
Dün açıklanan enflasyon verisinin de önemli olduğunu vurgulayan Ergezen, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Eğer beklentilerin çok üzerinde bir enflasyon verisi gelseydi, piyasada çok daha sert satışlar görebilirdik. Ancak veriler beklentilere yakın geldiği için satış baskısı sürse de sert hareketler bir miktar yumuşadı."
FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomik verilere yansımaya başladığını belirten Ergezen, piyasaların artık sadece faizlerin sabit kalıp kalmayacağını değil, yeni faiz artırımlarının gelip gelmeyeceğini de tartıştığını söyledi.
"Veriler bu şekilde gelmeye devam ederse faiz artırımı ihtimali güçlenecek. Bu da dolar endeksini desteklerken kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturacaktır."
"ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SONA ERDİ"
Ons altındaki sert geri çekilmelere dikkat çeken Ergezen, yükseliş trendinin aylar önce sona erdiğini savundu.
"Bu yıl zirve seviyelerin görüldüğünü düşünüyordum. Bana göre trend mart ayında sona erdi. Nisan itibarıyla yükseliş yapısı bozuldu ve aşağı yönlü trend başladı."
Gram altının 7 bin liranın üzerindeki seviyelerden 6 bin liranın altına gerilemesine rağmen yatırımcı ilgisinin beklenen ölçüde artmadığını da sözlerine ekledi.
KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI
Altında teknik görünümü de değerlendiren Ergezen, kısa vadede izlenmesi gereken seviyeleri paylaştı.
"3.950-4.000 dolar bandı alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.400 dolar önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılmadığı senaryoda yükselişler kâr satışları için fırsat olarak kullanılabilir."
"ESKİ ZİRVELER ARTIK ZOR"
Altının daha önce gördüğü zirve seviyelerine ulaşmasının artık daha zor olduğunu ifade eden Ergezen, beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.
"Önceden 4.800-5.200 dolar bandını tepe bölgesi olarak görüyordum. Son geri çekilmelerin ardından bu beklentimi 4.800-5.000 dolar aralığına revize ettim."
PETROLDE YENİ DENGE 80 DOLAR OLABİLİR
Petrol piyasasına da değinen Ergezen, jeopolitik risklerin fiyatları desteklemeye devam ettiğini ancak arz tarafındaki gelişmelerin yükselişi sınırladığını söyledi.
OPEC'in üretim artışı ve stratejik rezerv satışlarının fiyatları baskıladığını belirten uzman isim, özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırıların piyasadaki endişeleri canlı tuttuğunu kaydetti.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde petrol fiyatlarında kısa vadeli sert düşüşler yaşanabileceğini belirten Ergezen, bunun nedenini denizde bekleyen yüksek petrol stokları olarak açıkladı.
"Boğaz açılırsa piyasaya ciddi miktarda petrol arzı girecek. Bu durum önce sert düşüşe, ardından dengelenme sürecine yol açabilir."
Uzun vadede petrol fiyatlarında 80 dolar civarında bir denge beklediğini ifade eden Ergezen, küresel büyümenin yavaşlaması ve arzın artması halinde yıl sonuna doğru 60 doların altındaki seviyelerin de gündeme gelebileceğini söyledi.