Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat

Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken emtia uzmanı Zafer Ergezen'den dikkat çeken değerlendirme geldi. Güçlü ABD verilerinin faiz artırımı ihtimalini güçlendirdiğini belirten Ergezen, altındaki yükseliş trendinin sona erdiğini savunarak yatırımcıları kâr satışlarına kritik seviyeler konusunda uyardı.

Kaynak: Diğer
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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 1

Altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ederken, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, son ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 2

Ergezen, özellikle ABD'den gelen güçlü istihdam ve enflasyon verilerinin faiz beklentilerini yeniden şekillendirdiğini belirterek, bunun altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 3

DÜZELTME HAREKETİ HIZ KAZANDI

Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Ergezen, bu durumun piyasalarda düzeltme hareketlerini hızlandırdığını ifade etti.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 4

Dün açıklanan enflasyon verisinin de önemli olduğunu vurgulayan Ergezen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer beklentilerin çok üzerinde bir enflasyon verisi gelseydi, piyasada çok daha sert satışlar görebilirdik. Ancak veriler beklentilere yakın geldiği için satış baskısı sürse de sert hareketler bir miktar yumuşadı."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 5

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomik verilere yansımaya başladığını belirten Ergezen, piyasaların artık sadece faizlerin sabit kalıp kalmayacağını değil, yeni faiz artırımlarının gelip gelmeyeceğini de tartıştığını söyledi.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 6

"Veriler bu şekilde gelmeye devam ederse faiz artırımı ihtimali güçlenecek. Bu da dolar endeksini desteklerken kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturacaktır."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 7

"ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SONA ERDİ"

Ons altındaki sert geri çekilmelere dikkat çeken Ergezen, yükseliş trendinin aylar önce sona erdiğini savundu.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 8

"Bu yıl zirve seviyelerin görüldüğünü düşünüyordum. Bana göre trend mart ayında sona erdi. Nisan itibarıyla yükseliş yapısı bozuldu ve aşağı yönlü trend başladı."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 9

Gram altının 7 bin liranın üzerindeki seviyelerden 6 bin liranın altına gerilemesine rağmen yatırımcı ilgisinin beklenen ölçüde artmadığını da sözlerine ekledi.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 10

KRİTİK SEVİYELER AÇIKLANDI

Altında teknik görünümü de değerlendiren Ergezen, kısa vadede izlenmesi gereken seviyeleri paylaştı.

"3.950-4.000 dolar bandı alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.400 dolar önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılmadığı senaryoda yükselişler kâr satışları için fırsat olarak kullanılabilir."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 11

"ESKİ ZİRVELER ARTIK ZOR"

Altının daha önce gördüğü zirve seviyelerine ulaşmasının artık daha zor olduğunu ifade eden Ergezen, beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 12

"Önceden 4.800-5.200 dolar bandını tepe bölgesi olarak görüyordum. Son geri çekilmelerin ardından bu beklentimi 4.800-5.000 dolar aralığına revize ettim."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 13

PETROLDE YENİ DENGE 80 DOLAR OLABİLİR

Petrol piyasasına da değinen Ergezen, jeopolitik risklerin fiyatları desteklemeye devam ettiğini ancak arz tarafındaki gelişmelerin yükselişi sınırladığını söyledi.

OPEC'in üretim artışı ve stratejik rezerv satışlarının fiyatları baskıladığını belirten uzman isim, özellikle enerji altyapılarına yönelik saldırıların piyasadaki endişeleri canlı tuttuğunu kaydetti.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 14

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde petrol fiyatlarında kısa vadeli sert düşüşler yaşanabileceğini belirten Ergezen, bunun nedenini denizde bekleyen yüksek petrol stokları olarak açıkladı.

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 15

"Boğaz açılırsa piyasaya ciddi miktarda petrol arzı girecek. Bu durum önce sert düşüşe, ardından dengelenme sürecine yol açabilir."

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Uzman isim altın için seviye verdi: Kâr satışları için fırsat - Resim: 16

Uzun vadede petrol fiyatlarında 80 dolar civarında bir denge beklediğini ifade eden Ergezen, küresel büyümenin yavaşlaması ve arzın artması halinde yıl sonuna doğru 60 doların altındaki seviyelerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

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