Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor

Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamak amacıyla ROKETSAN tarafından yürütülen ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 projelerinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 1

Şirket, fırlatma maliyetlerini azaltmak ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak hedefiyle yeniden kullanılabilir roket kademeleri geliştirmek için de düğmeye bastı.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 2

Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'nin kendi uydularını yörüngeye taşıyabilecek sistemler hazırlanıyor.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 3

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 2020 yılında faaliyete geçen Uzay Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında sürdürülen çalışmalara dikkat çekerek, navigasyon, motor, itki, termal ve malzeme gibi kritik alanlardaki teknolojilerin üniversiteler ve sanayi ortaklıklarıyla geliştirildiğini ifade etti.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 4

ROKETSAN, 2016'dan bu yana sonda roketleriyle kazandığı tecrübeyi ŞİMŞEK serisiyle taçlandırmayı hedefliyor.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 5

ŞİMŞEK 1 VE ŞİMŞEK 2 KAPASİTELERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 6

Projelerin planlanan takvime uygun olarak ilerlediğini belirten İkinci, geliştirilen roketlerin teknik detaylarını ve hedeflerini aktardı.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 7

ŞİMŞEK 1 projesi, yaklaşık 500 kilometre irtifadaki yörüngeye 400 kilogram ağırlığındaki faydalı yükleri taşıyabilecek kapasitede tasarlanıyor.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 8

Sözleşmesi geçen yıl imzalanan ŞİMŞEK 2 ise 1,5 tonluk yükleri 700 kilometre irtifaya kadar ulaştırabilecek.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 9

ROKETSAN, bu gelişmiş sistemle sadece yerli uyduları taşımakla kalmayıp, uluslararası pazara açılarak başka ülkelere de fırlatma hizmeti sunmayı planlıyor.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 10

YENİDEN KULLANILABİLİR ROKET DÖNEMİ

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 11

Uzay teknolojilerinde rekabeti belirleyen maliyet faktörüne odaklanan şirket, yeniden kullanılabilir roket kademeleri üzerine odaklandı.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 12

İlk etapta fırlatılacak ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 platformlarında bu teknolojinin yer almayacağını belirten İkinci, söz konusu projelerden elde edilen alt sistem ve birikimlerin sonraki aşamalarda kullanılacağını vurguladı.

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Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor - Resim: 13

Uzay Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde başlayan bu çalışmalarla, uzaya fırlatılan kilogram başına düşen maliyetin uluslararası pazarda son derece rekabetçi seviyelere çekilmesi amaçlanıyor.

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