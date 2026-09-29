Uzay yolculuğunda milli hamle: Yeniden kullanılabilir roket dönemi başlıyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 2020 yılında faaliyete geçen Uzay Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında sürdürülen çalışmalara dikkat çekerek, navigasyon, motor, itki, termal ve malzeme gibi kritik alanlardaki teknolojilerin üniversiteler ve sanayi ortaklıklarıyla geliştirildiğini ifade etti.