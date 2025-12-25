Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu testlerini para karşılığı ‘temiz’ gösteren 8’i sağlık personeli olmak üzere gözaltına alınan 30 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. Rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılan şüphelilerden 19 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. 2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.