İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda Habertürk televizyonunun eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 isimden 12'si tutuklama 4'ü ise adli kontrolle hakimliğe sevk edildi. 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Tutuklama talep edilen 12 kişinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de var.

Tutuklananlar:

1-) Dilara Ege ÇEVİK

2-) Buse İSKENDEROĞLU

3-) Tuğrul bey ARAN

4-) Zohaer MAJHİDİ

5-) Yılmaz EFE

6-) Cengiz Can ATASAY

7-) Resul ARSLAN

8-) Burak GÜNGÖRMEDİ

9-) Ömer Can KILINÇ

10-) Yasin Burak BECEK

11-) Cihan GÜLER

12-) Rabia KARACA

Adli Kontrol:

1-) Şebnem İNAN

2-) Nilay Didem KLAVUZ

3-) Rabia YAMAN

4-) Emrah GENÇER

Muhammed Zeki Gökay ise serbest bırakıldı.