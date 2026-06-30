Üsküp'te "Türk Lezzetleri" rüzgarı

"Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki en güçlü ortak miraslardan biridir. Coğrafi ve tarihi bağlarımız sebebiyle çok benzer yemeklere ve mutfak alışkanlıklarına sahibiz. Bizlerin mutfak kültürü; yüzyıllar boyunca süren ortak üretim, paylaşım ve ortak yaşam deneyimleri vasıtasıyla şekillenmiş kolektif, devasa bir birikimdir. Bu sofrada sadece yemekleri değil, köklü geçmişimizi paylaşıyoruz."