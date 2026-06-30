Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya, Kuzey Makedonyalı gazeteciler ve medya temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Üsküp'te "Türk Lezzetleri" rüzgarı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, yerel basın mensuplarına yönelik olarak Türk mutfağının zengin gastronomik değerlerini ve geleneksel tatlarını tanıtan özel bir etkinlik düzenlendi.Kaynak: AA
Düzenlenen organizasyonda konuk basın mensupları, Türkiye'nin köklü yemek kültürünü ve nesilden nesile aktarılan imza lezzetlerini yakından tanıma, hazırlık süreçlerini gözlemleme ve yerinde deneyimleme fırsatı yakaladı. Etkinlik boyunca Türk misafirperverliğinin sembolü olan ikramlar ve sunumlar gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında medya mensuplarına hitap eden Kültür ve Tanıtma Müşaviri Enes Özdemir, bu yılki Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" mottosuyla kutlandığını hatırlattı. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel yakınlığın mutfaktaki yansımalarına dikkat çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Türk mutfağı, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki en güçlü ortak miraslardan biridir. Coğrafi ve tarihi bağlarımız sebebiyle çok benzer yemeklere ve mutfak alışkanlıklarına sahibiz. Bizlerin mutfak kültürü; yüzyıllar boyunca süren ortak üretim, paylaşım ve ortak yaşam deneyimleri vasıtasıyla şekillenmiş kolektif, devasa bir birikimdir. Bu sofrada sadece yemekleri değil, köklü geçmişimizi paylaşıyoruz."