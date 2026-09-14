Perakende sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ünlü bir giyim ve aksesuar zinciri, yaşadığı mali sorunların ardından sona yaklaştı. Yaklaşık 25 yıllık geçmişe sahip şirketin kalan varlıklarının tasfiye edilmesini öngören plan mahkeme tarafından onaylandı.
Ürünlerini yüzde 60 indirimle satıyordu: Ünlü giyim zincirinde yolun sonu
Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ünlü giyim ve aksesuar zincirinin yaşadığı mali kriz yeni bir aşamaya taşındı. Yüzlerce mağazasında yüzde 60'a varan indirimlerle tasfiye satışlarına başlayan şirket hakkında mahkemeden kritik karar çıktı.Kaynak: Diğer
Şirket, artan mali baskılar nedeniyle bu yıl iflas korumasına başvurmuş, ardından yüzlerce mağazasında kapanış satışları başlatmıştı. Sürecin son aşamasında ise şirketin yalnızca mağazaları ve ürünleri değil, marka adı ve diğer fikri mülkiyet varlıkları için de satış kararı çıktı.
YÜZDE 60'A VARAN İNDİRİMLER BAŞLADI
Şirketin iflas başvurusunun ardından ülke genelindeki mağazalarının aşamalı şekilde kapatılması için tasfiye satışlarına geçildi.
Mart ayına gelindiğinde 254 mağazada kapanış satışları devam ediyordu. Mağazalardaki ürünlerde uygulanan indirimler yüzde 30'dan başlayarak yüzde 60'a kadar yükseldi.
Tasfiye sürecinde şirketin elinde bulunan yaklaşık 50 milyon dolarlık stoğa 22 milyon dolarlık yeni ürün daha eklendi. Böylece mağazalardaki ürünlerin kapanış sürecinde tamamen satılması hedeflendi.
İFLASIN ARKASINDA BİRDEN FAZLA NEDEN VAR
Şirket, yaşadığı mali sorunların nedenleri arasında önceki yeniden yapılandırma sürecinden kalan finansal baskıları gösterdi.
İnternet alışverişinin perakende sektöründeki rekabeti değiştirmesi de şirketin karşılaştığı sorunlardan biri olarak gösterildi. Ana faaliyet alanı dışındaki markalara yapılan ancak beklenen sonucu vermeyen yatırımların da mali tabloyu olumsuz etkilediği belirtildi.
Şirket ayrıca 2023 yılında yaşanan veri ihlalinin etkilerini de iflas başvurusunun nedenleri arasında sıraladı.
Son başvuruyla birlikte şirket, yaklaşık 6 yıl içerisinde ikinci kez iflas sürecine girmiş oldu.
ÜNLÜ GİYİM ZİNCİRİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Tasfiye sürecine giren şirketin, ABD'nin kadın giyim ve aksesuar zincirlerinden Francesca's olduğu belirtildi.
Francesca's, şubat ayında ABD İflas Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında New Jersey'deki iflas mahkemesine başvurmuştu. İflas sürecinin ardından şirketin ülke genelindeki mağazalarında tasfiye satışları başlamıştı.
MARKANIN HAKLARI 7 MİLYON DOLARA SATILIYOR
Mahkemenin onayladığı plana göre Francesca's markasına ait fikri mülkiyet varlıklarının yaklaşık 7 milyon dolar karşılığında, Altar'd State'in ana şirketi Stand Out For Good'a satılması öngörülüyor.
Anlaşma yalnızca Francesca's adını kapsamıyor. Şirketin ticari markaları, sosyal medya hesapları, müşteri verileri ve çeşitli marka varlıkları da satış kapsamında yer alıyor.
Satış sürecinde 28 tarafın şirketin mali bilgilerini ve varlıklarını incelediği, ancak Stand Out For Good dışında şartları karşılayan başka bir teklifin gelmediği belirtildi.
New Jersey'deki mahkeme kayıtlarına göre tasfiye planı 8 Eylül'deki duruşmada onaylandı, resmi onay kararı ise 10 Eylül'de kayıtlara geçti.
Kararla birlikte Francesca's'ın kalan varlıklarının tasfiye edilerek mevcut şirket yapısının sona erdirilmesinin önü açıldı.