Ürünlerini yüzde 60 indirimle satıyordu: Ünlü giyim zincirinde yolun sonu

Şirket, artan mali baskılar nedeniyle bu yıl iflas korumasına başvurmuş, ardından yüzlerce mağazasında kapanış satışları başlatmıştı. Sürecin son aşamasında ise şirketin yalnızca mağazaları ve ürünleri değil, marka adı ve diğer fikri mülkiyet varlıkları için de satış kararı çıktı.