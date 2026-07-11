Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesi, geleneksel kekik hasat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kentin küresel kekik pazarındaki yüzde 80’lik ağırlığının ve ürünün geleceğine yönelik vizyoner adımların damga vurduğu organizasyonda, protokol üyeleri tarlaya inerek üreticilerle birlikte oraklarla sembolik hasat gerçekleştirdi.
Üretim sahasını bin kat büyüttüler: Dünya’da tüketilenin yüzde 80’i Denizli’de üretiliyor
Denizli'de gerçekleştirilen geleneksel kekik hasat töreninde, kentin dünya kekik üretimindeki yüzde 80'lik payı vurgulanarak kekiğin ilaç ve parfüm sanayisinde katma değerli stratejik bir ürüne dönüştürülmesi hedeflendi.Kaynak: İHA
Etkinlikte kekiğin ham madde olarak kalmayıp ilaç ile parfüm sektörlerine kazandırılarak ekonomik değerinin artırılması gerektiği düşüncesi ön plana çıktı. Renkli anların yaşandığı buluşmaya Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve bölge halkı katılım sağladı.
Gerçekleştirilen konuşmaların ardından protokol ve çiftçiler omuz omuza vererek sezonun ilk ürünlerini biçti. Bölgedeki üretim yolculuğunun 23 yıl öncesine dayandığını aktaran Kurtluca Mahalle Muhtarı Mustafa Acat, tarımsal süreçte artık organik yöntemleri benimsediklerini ifade etti. Geçmişte köylülerle kurdukları hayali hayata geçirerek köy kooperatifini kurduklarını belirten Acat, zaman içerisinde hem yerel hem de uluslararası düzeyde ses getiren projelere imza attıklarını dile getirdi.
Dünyada tüketilen kekiğin yüzde 80'ini Denizlililerin ürettiğini hatırlatan Muhtar Acat, gelişi güzel tarım yerine artık tamamen organik üretime yöneldiklerinin altını çizdi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, kentteki kekik ekim alanlarının devasa bir büyüme yakaladığını belirterek dış ticarette karşılaşılan nikel ve PA (pirolozidin alkoloid) sorunlarına yönelik yürütülen akademik çalışmalardan bahsetti.
Kekiğin kentteki serüveninin 1990'lı yılların başında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa kurulan deneme alanlarıyla başladığını söyleyen Zayim, 2000'li yılların başında 150 dekar olan üretim sahasının günümüzde 150 bin dekara ulaştığı bilgisini paylaştı.
İhracatta engel teşkil eden kimyasal ve metal unsurlara da değinen Zayim, şu ifadeleri kullandı:
"İhracatta yaşadığımız iki temel problem var. PA dediğimiz pirolozidin alkoloid maddesi ve son zamanlarda önümüze gelen ve ihracata engel teşkil eden nikel maddesi. Bu konularla ilgili de ilimizde kekik ihraç eden firmalarla ve sektör temsilcileriyle bu yıl içinde toplantılar düzenledik. Aynı zamanda araştırma enstitüleri ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Nikelle ilgili toprak numuneleri alarak muhtemel kalıntı nedenlerini araştırıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte kekiğin stratejik ürünler arasına dahil edilmesini bekliyoruz."
Yerel üreticilerin kıraç arazilerdeki başarısını öven Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise bitkinin ilaç ve parfüm sektörlerinde işlenerek daha yüksek bir ekonomik getiriye ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Doğada kendiliğinden yetişen bir bitkiyi tarımsal bir kültür ürününe dönüştürüp dünyada zirveye taşımanın büyük bir başarı olduğunu belirten Köşger, tüm çiftçileri tebrik etti.
Ürünün sanayiye entegre edilmesi noktasında yerel dinamiklerin harekete geçeceğini müjdeleyen Vali Köşger, şunları kaydetti:
"Kekik bitkisinin etken maddesini ekstrakte ederek çıkararak bunu kekik yağından daha ilaç sanayinde, parfüm sanayinde nerede ne kullanılacaksa Pamukkale Üniversitemiz, Valiliğimiz, Kalkınma Ajancımız biz birlikte bir program yaparız inşallah. Bunun daha kıymetli, daha değerli hale gelmesi için hep birlikte çalışmaları yürütürüz. Yani bu sadece kaba bir ürün olarak değil; esas yükte hafif, pahada ağır ilaç etken maddesi ve parfüm sanayinde kullanılacak şekilde geliştirmemiz lazım.”