Brezilya’da spor yayıncılığı tarihinin en büyük dijital devrimlerinden biri gerçekleşti. Brezilyalı ünlü YouTube fenomeni Casimiro Miguel’in kurduğu CazéTV, İspanya birinci futbol ligi La Liga’nın Brezilya’daki özel yayın haklarını satın aldığını resmen duyurdu.
Ünlü youtuber maç yayınları satın aldı: 6 yıl ücretsiz yayınlanacak
Brezilyalı ünlü YouTuber, dünya futbolunun kalbi La Liga’nın yayın haklarını satın alarak futbol dünyasında büyük ses getirdi. Dünya Kupası ve Ligue 1 dahil 6 ligin haklarını elinde bulunduran YouTuber, 6 yıllık anlaşma kapsamında maçları ücretsiz yayınlayacak.Mina Kaymakçı
6 YILLIK DEV ANLAŞMA İMZALANDI
CazéTV ile La Liga yönetimi arasında 6 yıllık uzun vadeli bir ortaklık kuruldu. 2026/2027 sezonundan itibaren geçerli olacak bu tarihi anlaşma, 2032 yılına kadar kesintisiz olarak devam edecek. Dijital yayıncılığın gücünü kanıtlayan bu hamleyle birlikte, İspanya liginin Brezilya'daki tek hakimi artık bir internet platformu oldu.
FUTBOLSEVERLERE ŞİFRESİZ VE ÜCRETSİZ MAÇ MÜJDESİ
Anlaşmanın en dikkat çekici noktası ise futbolseverlerin cebini rahatlatacak yayın politikası oldu. CazéTV, satın aldığı haklar kapsamında La Liga'daki tüm maçları kendi YouTube kanalı üzerinden tamamen ücretsiz ve şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Canlı maçların yanı sıra özel röportajlar, geniş maç özetleri ve dijital içerikler de platformun sosyal medya hesaplarından sporseverlerle buluşacak.
Dünya devine meydan okuyan CazéTV, sadece La Liga ile yetinmiyor. Dijital yayın platformu; 2026 FIFA Dünya Kupası’nın 104 maçını, Fransa Ligue 1’in tamamını, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Brezilya Série A liglerinin ise haftalık kritik karşılaşmalarını portföyünde barındırıyor.
CAZETV ?
CazéTV, Kasım 2022’de yayıncı Casimiro Miguel ile Rio de Janeiro merkezli spor pazarlama şirketi LiveMode ortaklığında kurulan ve spor içeriklerine odaklanan bir dijital yayın platformudur. Kanal, YouTube başta olmak üzere Amazon Prime Video, Disney+ ve Samsung TV Plus gibi mecralarda yayın yapmaktadır.
KURULUŞ VE İLK YAYINLAR
CazéTV’nin temel amacı 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını dijital ortamda yayınlamaktı. Kuruluşunun ardından kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı ve turnuva boyunca milyonlarca eş zamanlı izleyici çekti. Özellikle Brezilya’nın maçları yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı ve kanalın büyümesini hızlandırdı.
YAYIN HAKLARININ GENİŞLEMESİ
Dünya Kupası sonrası kanal, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Pan Amerikan Oyunları ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları gibi büyük organizasyonların yayın haklarını aldı. Ayrıca Brezilya futbolunda Campeonato Brasileiro Série A ve çeşitli kulüp maçlarını da yayınlamaya başladı. 2024 itibarıyla UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını da üç sezonluk bir anlaşmayla portföyüne ekledi. CONMEBOL Libertadores ve Sudamericana turnuvalarında ise özet ve klip içeriklerinin resmi üreticisi oldu.
REKOR İZLENME VE KÜRESEL BÜYÜME
2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında CazéTV, 42 milyon toplam izleyiciye ulaşarak dikkat çekti. Bazı karşılaşmalarda milyonlarca eş zamanlı izleyiciyle dijital spor yayıncılığında rekor seviyelere ulaştı. 2025’te FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın tüm maçlarını yayınlama hakkını alarak küresel spor yayıncılığındaki etkisini daha da artırdı.
2026 DÜNYA KUPASI VE GELECEK PLANLARI
CazéTV, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın Brezilya yayın haklarını da elde etti ve turnuvadaki 104 maçın tamamını yayınlayacağını duyurdu. Ayrıca şirket, yayın televizyonuna genişleme ve daha erişilebilir bir yayın modeli geliştirme olasılıklarını da değerlendirmektedir.
Kısa sürede dijital spor yayıncılığında önemli bir oyuncuya dönüşen CazéTV, özellikle YouTube üzerinden kurduğu etkileşimli yayın formatıyla Latin Amerika’da en büyük spor kanallarından biri haline gelmiştir.