Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu

Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu

Bursa'da 20 seneyi aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Zara, H&M, DeFacto, Mavi ile LCW gibi markalara kumaş tedarik eden Bursa Knitted Fabric konkordato sürecine girdi. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 1

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim gerçekleştiren Bursa Knitted Fabric Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Aykut Ekerbiçer'in konkordato talebi Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından inceleme altına alındı. Mahkeme, 2026/789 Esas sayılı dosyada borçlular hakkında 1 Ekim 2026 saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 2

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre Bursa Knitted Fabric, isminde "Knitted" ifadesi bulunmasına rağmen ağırlıklı olarak dokuma kumaş üretimi yapılıyor. 20 seneyi aşkın dokuma tecrübesine sahip şirket, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde armür ve jakar teknoloji-leriyle üretim yaparken ürün portföyünde 500'ü aşkın kumaş çeşidi bulunuyor.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 3

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA KUMAŞ TEDARİK EDİYORDU

Bursa Knitted Fabric'in verdiği bilgilere göre şirket; Zara, H&M, DeFacto, Mavi ve LCW gibi markaların dokuma kumaş tedarikçileri arasında bulunuyor. Öte yandan şirket, üretim süreçlerinde OEKO-TEX sertifikalı hammaddeler kullandığını, GOTS ve GRS belgeli üretim süreçlerini uyguladığını ifade ediyor.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 4

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kapsamında, kararda ifade edilen istisnalar dışında şirket ve Aykut Ekerbiçer hakkında yeni takip yapılamayacak, daha önce başlatılmış takipler ise duracak. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Rehinle teminat altına alınmış alacaklar için takip başlatılabilecek veya mevcut takipler sürdürülebilecek ancak muhafaza tedbiri uygulanamayacak ve rehinli mallar satılamayacak.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 5

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını incelemek ve ticari faaliyetleri gözetmek için 3 kişilik geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirdi. Kurulda hukukçu Gülşah Kavak, SMMM Engin Dinçeli ile SMMM ve bağımsız denetçi Vesile Bakırcı yer aldı. Mahkeme kararına göre borçluların işlem ve kararları geçici konkordato komiseri kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanacak.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 6

MAHKEME DURUŞMAYI 16 ARLIK 2026’YA BIRAKTI

Mahkeme, konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet konusunda karar verilmesi için duruşmayı 16 Aralık 2026 saat 13.55'e bıraktı.

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Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu - Resim: 7

Mevcut karar yalnızca 3 aylık geçici mühlet niteliği taşırken şirket hakkında kesin mühlet kararı henüz verilmedi. Alacaklılara ise ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı.

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