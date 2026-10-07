Ünlü Türk tekstil firması iflasın eşiğinde: Zara, H&M ve Mavi’ye çalışıyordu

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kapsamında, kararda ifade edilen istisnalar dışında şirket ve Aykut Ekerbiçer hakkında yeni takip yapılamayacak, daha önce başlatılmış takipler ise duracak. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Rehinle teminat altına alınmış alacaklar için takip başlatılabilecek veya mevcut takipler sürdürülebilecek ancak muhafaza tedbiri uygulanamayacak ve rehinli mallar satılamayacak.