Yeniçağ Gazetesi
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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı

Hollanda'da faaliyet gösteren süpermarket zinciri Jumbo, Listeria bakterisi bulunma ihtimali sebebiyle iki peynir ürününü daha geri çağırdı. Şirket, müşterilere söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 1

Geri çağırma kararı Jumbo Lepelkaasje ve Jumbo Kaasplateau Verrassend adlı iki peynir ürününü kapsıyor.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 2

Jumbo, bu ürünlerde yalnızca belirli bir üretim partisini değil, belirtilen barkod numaralarını taşıyan tüm paketleri geri çağırdı. Bu nedenle tüketicilerin son tüketim tarihine bakmaksızın barkodu eşleşen ürünleri tüketmemesi gerekiyor.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 3

İKİ ÜRÜNDE TARİH SINIRLAMASI YOK

Jumbo tarafından yayımlanan güvenlik uyarısına göre Jumbo Lepelkaasje ürününün EAN kodu 8718452662012, Jumbo Kaasplateau Verrassend ürününün EAN kodu ise 8718452871698.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 4

Hollanda'daki müşterilerin evlerinde bu ürünlerden bulunması halinde ambalajdaki tarihi değil, öncelikle barkod numarasını kontrol etmeleri gerekiyor. Şirket, eşleşen ürünlerin son tüketim tarihi ne olursa olsun yenmemesini istedi.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 5

Ürünleri daha önce satın alan tüketiciler, peynirleri herhangi bir Jumbo mağazasına götürerek ücretlerini geri alabilecek. İade işlemi için alışveriş fişi de istenmiyor.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 6

KISA SÜREDE DÖRT PEYNİR İÇİN UYARI

Son karar, Jumbo'nun Hollanda'da son günlerde Listeria şüphesi nedeniyle yaptığı geri çağırmaların devamı niteliğinde. Şirket, 26 Ağustos'ta Jumbo Gorgonzola Dolce için uyarı yayımlamıştı.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 7

Bu üründe son tüketim tarihleri 3, 8 ve 10 Eylül 2026 olan paketler geri çağrılmıştı.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 8

27 Ağustos'ta ise Jumbo Biologische Brie geri çağırma listesine eklendi. Bu kez uyarı, son tüketim tarihi 1 Eylül 2026 olan ürünleri kapsıyordu.

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Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı - Resim: 9

Böylece kısa süre içinde Listeria şüphesiyle geri çağrılan Jumbo markalı peynir çeşidi dörde yükseldi.

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