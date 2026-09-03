Ünlü süpermarketin sattığı peynir raflardan toplatılıyor: Tüketmeyin çağrısı yapıldı

Jumbo, bu ürünlerde yalnızca belirli bir üretim partisini değil, belirtilen barkod numaralarını taşıyan tüm paketleri geri çağırdı. Bu nedenle tüketicilerin son tüketim tarihine bakmaksızın barkodu eşleşen ürünleri tüketmemesi gerekiyor.