İngiltere genelinde yüzlerce noktada faaliyet gösteren zinciri mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor. Eylül ayında 19 mağazasının kapılarını kapatması beklenirken, bazı şubelerde yüzde 50'ye ulaşan kapanış indirimleri uygulanıyor.
Ünlü perakende zinciri mağazalarını kapatıyor: Yüzde 75’e kadar indirim var
İngiltere'de WHSmith'in eski cadde mağazalarını devralarak TG Jones ismiyle faaliyet göstermeye başlayan perakende zinciri 150'ye kadar mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ise belirli ürünlerin fiyatı 2 sterline kadar düştü. Bazı ürünlerde ise indirim oranları yüzde 75'e kadar çıkıyor.
150 MAĞAZANIN KAPANMASI BEKLENİYOR
TG Jones'un içinde yer aldığı süreç, WHSmith'in cadde mağazalarını 2025 senesinde yatırım şirketi Modella Capital'a satmasından sonra başladı.
Satıştan sonra mağazalar TG Jones ismi altında yeniden faaliyet gösterdi. Zincirin kitap, kırtasiye, oyuncak ve çeşitli günlük tüketim ürünleri satan yüzlerce şubesi bulunuyor.
Fakat şirket beklenen toparlanmayı sağlayamayınca kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı düzenlendi.
Temmuz ayında mahkemenin de onay verdiği plan doğrultusunda 150'ye kadar mağazanın kapatılmasına, kalan bazı şubelerde ise kira maliyetlerinin ciddi şekilde düşürülmesine karar verildi. Zincirin yaklaşık 450 mağazadan 300 civarında şubeye kadar küçülmesi bekleniyor.