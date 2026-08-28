Ünlü oyuncu şehri terk edip oraya yerleşti: Çiftlik kuruyor

4 senedir tam zamanlı olarak Bodrum'da yaşadığını açıklayan Sever ''Biz zaten çocuklar doğmadan önce o kararı vermiştik. 2018'de evlendiğimizde bu evi aldık. "Çocuklar geldiğinde biz Bodrum'da yaşayacağız." dedik. Eşimin şartıydı, "İstanbul'da yaşatmam" dedi. Ben de ona hak verdim. İşte çocuklar doğdu, ondan sonra da geldik. 4 senedir tam zamanlı buradayım. Tabii arada işlerim olduğunda uçağa atlayıp gidip çekimimi yapıp geliyorum. Ama buradaki yaşam benim için daha keyifli, daha sakin, trafiksiz. '' ifadelerini kullandı.