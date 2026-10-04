Türkiye'de sıfır otomobil satın almak isteyen vatandaşlar, markaların ekim ayında açıkladığı kampanyaları yakından takip ediyor. Araç fiyatlarının yanı sıra servis ağı, yedek parça temini, yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri de otomobil tercihinde önemli rol oynuyor.
Ünlü otomobil markasından büyük indirim: Fiyatı bir anda 791 bin TL düştü
Türkiye'de sıfır otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir kampanya başladı. Popüler otomobil üreticilerinden biri, sedan ve hibrit SUV modellerinde dikkat çeken indirimlere gitti. Bazı modellerde fiyat avantajı 791 bin TL'ye kadar ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Skoda, Fiat, Renault ve Hyundai gibi markaların yanı sıra Türkiye'de yoğun ilgi gören bir başka otomobil üreticisi de ekim ayına dikkat çeken fiyat avantajlarıyla girdi.
2 Ekim 2026 tarihli fiyat listesinde sedan ve hibrit SUV modellerinde yüz binlerce lirayı bulan indirimler yer aldı.
SEDAN MODELDE İNDİRİM 791 BİN TL'Yİ BULDU
Kampanyadaki en dikkat çekici fiyat avantajı sedan modelde ortaya çıktı.
1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunun 2 milyon 545 bin 500 TL olan liste fiyatı 1 milyon 965 bin TL'ye geriledi. Böylece araçta 580 bin 500 TL indirim yapıldı.
1.5 Dream Multidrive S versiyonunda ise 2 milyon 753 bin 500 TL olan fiyat 2 milyon 150 bin TL'ye çekildi. Bu versiyondaki indirim 603 bin 500 TL oldu.
1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyonunun 2 milyon 905 bin TL olan liste fiyatı 2 milyon 275 bin TL'ye düşerken, indirim miktarı 630 bin TL olarak hesaplandı.
En yüksek indirimlerden biri ise 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda görüldü. 3 milyon 126 bin TL olan liste fiyatı 2 milyon 335 bin TL'ye çekildi. Böylece fiyat tam 791 bin TL düştü.
1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyonunda da 3 milyon 297 bin 500 TL olan fiyat 2 milyon 630 bin TL'ye geriledi. Bu modeldeki indirim 667 bin 500 TL oldu.
HİBRİT SUV'DA DA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ
Kampanya yalnızca sedan otomobillerle sınırlı kalmadı. Markanın hibrit SUV modelinde de 500 bin TL'yi aşan fiyat avantajları sunuldu.
1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyonunun 3 milyon 413 bin TL olan fiyatı 2 milyon 899 bin TL'ye indirildi. Böylece araçta 514 bin TL'lik indirim yapıldı.
1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonunda 3 milyon 660 bin TL olan liste fiyatı 3 milyon 110 bin TL'ye çekildi. Bu versiyonda indirim 550 bin TL'ye ulaştı.
Hibrit SUV ailesindeki en yüksek indirim ise 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonunda görüldü.
Aracın 4 milyon 234 bin TL olan liste fiyatı 3 milyon 600 bin TL'ye geriledi. Böylece tek kalemde 634 bin TL'lik indirim gerçekleşti.
İNDİRİM YAPAN OTOMOBİL DEVİ BELLİ OLDU
Sedan modelinde 791 bin TL'ye, hibrit SUV modelinde ise 634 bin TL'ye ulaşan indirimleri yapan marka Toyota oldu.
Kampanyaya konu olan sedan otomobil Toyota Corolla Sedan, hibrit SUV ise Toyota Corolla Cross Hybrid olarak açıklandı.
Corolla Sedan'daki en yüksek indirim 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonunda 791 bin TL olurken, Corolla Cross Hybrid'deki en yüksek indirim 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonunda 634 bin TL'ye ulaştı.