Ünlü otomobil markasından büyük indirim: Fiyatı bir anda 791 bin TL düştü

1.5 Dream Multidrive S versiyonunda ise 2 milyon 753 bin 500 TL olan fiyat 2 milyon 150 bin TL'ye çekildi. Bu versiyondaki indirim 603 bin 500 TL oldu.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyonunun 2 milyon 905 bin TL olan liste fiyatı 2 milyon 275 bin TL'ye düşerken, indirim miktarı 630 bin TL olarak hesaplandı.