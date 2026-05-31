Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem Ünlü milyarder ülkeyi terk etti: Kimse bunu beklemiyordu

PayPal ve Palantir'in kurucu ortaklarından milyarder yatırımcı Peter Thiel'in servet vergisi tartışmalarının gölgesinde, sessizce Arjantin'e taşındığı ortaya çıktı.

PayPal ve Palantir Technologies'in kurucu ortağı milyarder iş insanı Peter Thiel'in sessiz sedasız ABD'yi terk ettiği ortaya çıktı.

NYT'nin haberine göre, 58 yaşındaki milyarder ailesini de alarak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 milyon dolarlık bir malikaneye taşındı. Thiel'in ani gidişi Kaliforniya yönetiminin 1 milyar doların üzerindeki varlıklara yüzde 5'lik bir servet vergisi getirmeyi planladığı bir dönemde geldi.

Öte yandan, Yeni Zelanda, Almanya ve ABD vatandaşlıkları bulunan milyarder isme, yakın dostu Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin de resmi vatandaşlık teklifinde bulunduğu ifade ediliyor. Fakat Thiel, halen servetinin yüzde 99'undan fazlasını ABD'de tutuyor.

THİEL'İN TAŞINMASI KRİPTO PİYASASINI SARSTI

Peter Thiel'in servet vergisinden önce gelen Arjantin hamlesi ise özellikle kripto para piyasasında geniş yankı uyandırdı.

Gizlilik odaklı kripto paraların savunucuları, Thiel'in ülkeyi terk edişinin bireysel finansal mahremiyet konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdığını ifade ederken, Zcash'a duyulan ihtiyaca dikkat çekiyor.

ZCASH NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Cypherpunk Technologies’in Bilgi İşlem Direktörü ve gizlilik odaklı kripto para birimi Zcash’in önde gelen destekçilerinden Will McEvoy, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Zcash’e olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'e benzer şekilde çalışan ve merkeziyetsiz bir dijital para birimi olan Zcash, gönderici, alıcı ve transfer tutarı gibi işlemlerde gizlilik sunuyor.

Hem Peter Thiel hem de Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de kripto para piyasasının önde gelen destekçileri arasında yer alıyor. Thiel, Bitcoin'i daha önce "dijital altın" olarak tanımlamış ve Bitcoin ile Ethereuma yaklaşık 200 milyon dolar kaynak ayırmıştı.

BİTCOİN'DE PETER THİEL DARBESİ

Öte yandan Peter Thiel'in taşınma haberinin yayılmasının ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,2 değer kaybederek 73 bin 572 dolara, Zcash ise yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 536 dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
