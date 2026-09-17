Ünlü market zincirinden tavuk nuggetları için acil uyarı: İade çağrısı yapıldı

İKİ PARTİ İÇİN UYARI

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaraları 1P26236 ve 5P26237 olarak açıklandı. Her iki partinin de son tüketim tarihinin 16 Eylül 2026 olduğu, ambalajlarında ise FR85233001 sağlık işaretinin bulunduğu bildirildi.