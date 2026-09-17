Yapılan resmi kontrollerde marketlerde satışa sunulan 1 kilogramlık tavuk nuggetlarında Campylobacter bakterisi tespit edildi. Bunun üzerine iki farklı parti numarasına sahip ürün için geri çağırma kararı verildi.
Ünlü market zincirinden tavuk nuggetları için acil uyarı: İade çağrısı yapıldı
Market raflarında satılan popüler bir üründe yapılan kontroller endişe yarattı. İki farklı parti için geri çağırma kararı alınırken, ürünü satın alan tüketicilerden kesinlikle tüketmemeleri ve mağazalara iade etmeleri istendi.Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma duyurusunun 15 Eylül'de yayımlandığı, ürünlerin ise 27 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunulduğu belirtildi.
İKİ PARTİ İÇİN UYARI
Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaraları 1P26236 ve 5P26237 olarak açıklandı. Her iki partinin de son tüketim tarihinin 16 Eylül 2026 olduğu, ambalajlarında ise FR85233001 sağlık işaretinin bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin nuggetları tüketmemesini ve satın aldıkları mağazalara geri götürmesini istedi. İade edilen ürünlerin ücretlerinin geri ödeneceği belirtildi.
HANGİ BAKTERİ TESPİT EDİLDİ?
Ürünlerde tespit edilen Campylobacter, kontamine gıdanın tüketilmesinden yaklaşık 2 ila 5 gün sonra bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En sık görülen belirtiler arasında ishal ve karın ağrısı bulunurken, bazı vakalarda mide bulantısı ve ateş de görülebiliyor.
HANGİ MARKETTE VE HANGİ ÜLKEDE SATILDI?
Geri çağırma kararının ayrıntıları da belli oldu. Söz konusu tavuk nuggetlarının Fransa'daki Aldi mağazalarında satışa sunulduğu açıklandı.
Fransa'nın resmi tüketici uyarı sistemi RappelConso üzerinden yayımlanan duyuruya göre geri çağırma Aldi France mağazalarında belirtilen tarihler arasında satılan ürünleri kapsıyor. Bu nedenle uyarı Fransa'da satılan ilgili parti numaralı ürünler için geçerli.