Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor

Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimlerinde şoke eden bir rapor yayımladı. "İdil Baby Mamino Accessories" markasıyla satılan popüler çocuk saç aksesuarı, alev alabilme ve mekanik testleri geçememesi sebebiyle piyasadan toplatılıyor.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında çocuk sağlığını yakından ilgilendiren hayati bir karara imza attı. 6 Temmuz 2026 tarihli ve 2026070001 numaralı resmi bildirim ile Türkiye menşeli bir çocuk aksesuarı hakkında acil önlem alındı.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 2

İstanbul Pendik (Güzelyalı Mah. Egemen Sk. No:21) merkezli İdil Bebe Tekstil İth. İhr. San Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan söz konusu ürün, güvenlik standartlarını karşılayamayarak laboratuvar testlerinden kaldı.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 3

Bakanlığın yayımladığı güvensiz ürün bildirimine göre, piyasadan toplatılacak olan ürünün detayları şu şekilde paylaşıldı:

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 4

Marka: İdil Baby Mamino Accessories

Ürün Etiket Adı: 0249 Frozy Taç

Ürün Tanımı: Örgülü Saç Toka

Ürün Grubu: Kostümler

Model / Parti No: 3927675471423

Menşe Ülke: Türkiye

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 5

Bakanlık denetmenleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde, örgülü saç tokasının ilgili mevzuatlara uygun olmadığı tespit edildi.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 6

Ürünün; "En71-1 Mekanik Ve Fiziksel Özellikler" ile "En71-2 Alevlerebilirlik" standart testlerinden başarısız sonuç aldığı açıklandı.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 7

Güvensizlik nedeni olarak doğrudan bu testlerin olumsuz sonuçlanması gösterilirken, ürünün kullanıcı çocuklarda "Yanıklar" riski taşıdığı açıkça raporda yer aldı.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 8

Tespit edilen bu hayati tehlike üzerine Ticaret Bakanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti.

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Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor - Resim: 9

25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla alınan resmi kararla, söz konusu saç tokasının piyasaya arzı tamamen yasaklandı ve halihazırda piyasada bulunan ürünler için toplatma kararı uygulandı.

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