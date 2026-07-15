Ünlü markanın ürünü acil toplatılıyor: Yanık riski taşıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında çocuk sağlığını yakından ilgilendiren hayati bir karara imza attı. 6 Temmuz 2026 tarihli ve 2026070001 numaralı resmi bildirim ile Türkiye menşeli bir çocuk aksesuarı hakkında acil önlem alındı.