Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte…

Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte…

Erdal Sağlam, temmuz ayı için asgari ücret ara zammın olmayacağının altını çizerek iktidarın asıl büyük hamleyi olası bir erken seçim takvimine göre 2027 yılının başında yapacağını iddia etti

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 1

Ekonomi Gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Baba Ocağı YouTube kanalında katıldığı yayında, milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam beklentilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

1 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 2

Mevcut ekonomi programı ve olası bir erken seçim takvimi üzerinden projeksiyonlar yapan Sağlam, yıl ortasında bir "sürpriz" beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

2 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 3

Kamuoyunda kulisleri hareketlendiren "Temmuz'da seyyanen zam gelir mi?" sorusuna net bir dille "Bence yapmazlar" yanıtını veren Erdal Sağlam, asgari ücretliler için de benzer bir senaryonun masada olduğunu belirtti.

3 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 4

Açlık sınırının 32-33 bin lira seviyelerine çıktığı bir dönemde 28 bin liralık asgari ücretin yetersiz kaldığını vurgulayan Sağlam, "Temmuz ayında asgari ücrete yeniden zam verilir mi tartışması önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelecek. Ancak benim kişisel tahminim, uygulanan ekonomik program nedeniyle bu yıl ortasında asgari ücrete ek bir zam verilmeyeceği yönünde" ifadelerini kullandı.

4 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 5

Temmuz ayını işaret eden seyyanen ve ek zam iddialarını rafa kaldıran Sağlam, iktidarın asıl büyük hamleyi olası bir erken seçim takvimine göre 2027 yılının başında yapacağını iddia etti.

5 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 6

Ekonomi yazarı, maaşları uçuracak o formülü şu sözlerle özetledi:

6 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 7

"Eğer 2027 yılının Mayıs-Haziran ya da Ekim-Kasım aylarında bir erken seçim kararı alınırsa; iktidar işçiye, memura ve özellikle durumu çok zor olan emekliye 2027 yılının başında çok yüksek oranlı zamlar verecektir. İşte o dönemde seyyanen zamlar da tekrar gündeme gelebilir. Ancak temeldeki yapısal sorunları halletmedikten sonra bu geçici rahatlamaların kalıcı olmadığını daha önce de tecrübe ettik."

7 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 8
8 9
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte… - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro