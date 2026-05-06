Ekonomi Gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Baba Ocağı YouTube kanalında katıldığı yayında, milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam beklentilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ünlü ekonomistten asgari ücret ara zam açıklaması: Gözler bu tarihte…
Erdal Sağlam, temmuz ayı için asgari ücret ara zammın olmayacağının altını çizerek iktidarın asıl büyük hamleyi olası bir erken seçim takvimine göre 2027 yılının başında yapacağını iddia ettiDerleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Mevcut ekonomi programı ve olası bir erken seçim takvimi üzerinden projeksiyonlar yapan Sağlam, yıl ortasında bir "sürpriz" beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Kamuoyunda kulisleri hareketlendiren "Temmuz'da seyyanen zam gelir mi?" sorusuna net bir dille "Bence yapmazlar" yanıtını veren Erdal Sağlam, asgari ücretliler için de benzer bir senaryonun masada olduğunu belirtti.
Açlık sınırının 32-33 bin lira seviyelerine çıktığı bir dönemde 28 bin liralık asgari ücretin yetersiz kaldığını vurgulayan Sağlam, "Temmuz ayında asgari ücrete yeniden zam verilir mi tartışması önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelecek. Ancak benim kişisel tahminim, uygulanan ekonomik program nedeniyle bu yıl ortasında asgari ücrete ek bir zam verilmeyeceği yönünde" ifadelerini kullandı.
Temmuz ayını işaret eden seyyanen ve ek zam iddialarını rafa kaldıran Sağlam, iktidarın asıl büyük hamleyi olası bir erken seçim takvimine göre 2027 yılının başında yapacağını iddia etti.
Ekonomi yazarı, maaşları uçuracak o formülü şu sözlerle özetledi:
"Eğer 2027 yılının Mayıs-Haziran ya da Ekim-Kasım aylarında bir erken seçim kararı alınırsa; iktidar işçiye, memura ve özellikle durumu çok zor olan emekliye 2027 yılının başında çok yüksek oranlı zamlar verecektir. İşte o dönemde seyyanen zamlar da tekrar gündeme gelebilir. Ancak temeldeki yapısal sorunları halletmedikten sonra bu geçici rahatlamaların kalıcı olmadığını daha önce de tecrübe ettik."