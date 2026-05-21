Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Prof. Dr. Murat Ferman, bayram öncesi dönemde artan nakit ihtiyacının altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini açıkladı.
Ünlü ekonomistten altın uyarısı: 'Bayram öncesi altında deprem olacak'
Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasalardaki hareketlilik artarken, ünlü ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman’dan altın yatırımcılarına çok kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Murat Ferman, katıldığı bir televizyon programında kısa vadede altın fiyatları üzerinde oluşacak baskıyı değerlendirdi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Uzatılmış bayram tatillerinin ve Kurban Bayramı döneminin ekonomik davranışları doğrudan etkilediğini ifade eden altın uzmanı Prof. Dr. Murat Ferman, bu süreçte vatandaşların TL ihtiyacının ve nakit talebinin zirve yaptığını vurguladı.
Son dönemde 7 bin TL seviyelerinde tutunmakta zorlanan gram altına ilişkin kısa vadeli öngörüsünü paylaşan Ferman, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram etkisi ve artan nakit yönelimi nedeniyle kısa vadede altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü ciddi bir baskı görebiliriz. Gram altında 200 ila 300 lira civarında bir geri çekilme yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu durum yatırımcıyı korkutmamalıdır; çünkü altının orta ve uzun vadeli yönü yukarı olmaya devam ediyor."
Altın fiyatlarının arkasındaki makroekonomik dinamiklere değinen Ferman, fiyat hareketlerinde üç ana unsurun belirleyici olduğunu söyledi:
FED ve Faiz Politikası: Faiz artışları altını baskılarken, indirim beklentileri destekliyor. Ancak ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle FED'in faiz indirimlerini erteleyebileceğine dair sinyaller (FED tutanakları) ve doların küresel ölçekte güçlenmesi ons altını, dolayısıyla gram altını baskılıyor.
Petrol Fiyatları İlişkisi: Petrol fiyatlarındaki yükselişin altını baskıladığını, petrolün düşmesinin ise altına alan açtığını belirten Ferman, belirsizlik dönemlerinde tüm finansal varlıkların birbirine bağlı hareket ettiğini hatırlattı.
Küresel "Stagflasyon" Tehlikesi: Dünya ekonomisinde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini, buna karşın enflasyonun yükseldiğini ifade eden Ferman, küresel piyasaları "stagflasyon" (ekonomik durgunluk içinde enflasyon) riskinin beklediğini ve bu zorlayıcı tablonun hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyeceğini vurgulayarak altın fiyatlarını işaret etti.
"SPEKÜLASYONLARDAN KAÇININ, UZUN VADEYE ODAKLANIN"
Geçmiş dönemlerde altın yatırımcısının her zaman kazançlı çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Murat Ferman, altının kısa vadeli spekülatif bir oyun alanı olarak değil, uzun vadeli bir tasarruf ve değer koruma aracı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.
"ALTIN TÜKETİM DEĞİL, BİRİKİM ARACIDIR"
Altının bir değer koruma amacı taşıdığını belirten ünlü ekonomist, yatırım kararlarının kısa vadeli dalgalanmalara bakarak değil; kişisel ihtiyaçlara, bütçeye ve risk profiline göre verilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini "Altında yön orta ve uzun vadede her zaman yukarıdır, uzun vadede kazandırmaya devam edecektir" uyarısıyla noktaladı.