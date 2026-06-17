Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırım enstrümanlarında hareketliliği beraberinde getiriyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin risk iştahını artırdığını belirten Piyasa Uzmanı Tuna Kaya; emtia, kripto para ve borsa piyasalarına yönelik dikkat çeken öngörülerde bulundu.
Altın kahini rakam verdi: O eşikten sonra asıl uçuşa geçecek… “Bu ay bu iş bitecek”
Piyasa Uzmanı Tuna Kaya; altın, gümüş, petrol, borsa ve kripto para piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel risklere karşı altın ve gümüşün önemini vurgulayan Kaya, petroldeki düşüş eğiliminin süreceğini belirterek kritik seviyeler ve stratejik alım fırsatları hakkında bilgi verdi.Kaynak: Diğer
Tgrthaber.com’un haberine göre küresel piyasalardaki genel görünümün olumlu seyrettiğini ifade eden Kaya; dolar endeksi, 10 yıllık tahvil faizleri, volatilite endeksi ve petrol fiyatlarındaki gevşemenin; altın, platin, gümüş ve paladyum gibi kıymetli metallerde toparlanmayı desteklediğini dile getirdi.
Petrol fiyatlarındaki düşüş öngörüsünün hayata geçtiğini aktaran Kaya, Brent petrolde yeni hedef seviyelere işaret etti. Petrolde 90 dolar seviyesinin kırılmasıyla 82 dolara kadar uzanan bir süreç yaşandığını ve bu bölgede trendin aşağı yönlü kırıldığını belirten Kaya, ABD ile İran arasında kısa vadede yeni bir gerilim yaşanmaması durumunda fiyatların 67-70 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ve düşüşün süreceğini öngördü.
Haziran ayına yönelik stratejilerinin başarıyla sonuçlandığını ifade eden uzman, merkez bankalarının korkulan enflasyon baskısı hafiflediği için faiz artırımlarına gitmeyeceğini ve piyasaların toparlanma sürecine girdiğini vurguladı. Altın fiyatlarında yaşanan düzeltmelerin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Tuna Kaya, panik yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Altının 4.400 seviyesine yaklaşarak güçlü bir alım fırsatı verdiğini söyleyen Kaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Altında da arkadaşlar 4.400 ve 4.500 bandı var. Bu bandı aşıp düşen trendi kırdıktan sonra altında tekrar toparlanma devam edecek. Bakmayın böyle altının düzeltme yaptığına. Bunlar tarihi ve önemli alım fırsatları. Altını olanlar hiç paniklemesin, tedirgin olmasın. Hatta düşerken elinizde nakit varsa yerine koyun arkadaşlar. Çünkü bunlar çok önemli alım fırsatları. Size adeta bir piyango niteliğinde sunulan düşüşler. Bunları değerlendirin.”
Gümüş piyasasında ons bazında toparlanmanın başladığını ve kritik eşiğin 72,50 dolar olduğunu belirten Kaya, bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin 83 dolara doğru devam edebileceğini aktardı. Gümüşün daha önce 120 doları gördükten sonra 60 dolar seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan uzman, fiyatlar düşmüşken portföylerde mutlaka yüzde 25-30 oranında altın ve gümüş bulundurulması gerektiğinin önemine değindi.
Platinin yeniden 1.800 seviyesinin üzerine çıkarak olumlu bir görünüm sergilediğini, favori yatırım araçlarından biri olan bakırda ise kademeli alımların ardından yükseliş trendinin korunduğunu sözlerine ekledi.
Kripto para piyasalarındaki zayıf performansın nedenlerine değinen Kaya; yapay zeka ve yarı iletken (çip) sektörlerine yönelik yoğun sermaye akışının, kripto ekosistemindeki likiditeyi daralttığını ve bu nedenle kripto paraların genel bir ayı piyasası içinde yer aldığını belirtti.
Bitcoin için 67.000 dolar seviyesinin ve 20 günlük hareketli ortalamanın kritik bir eşik olduğunu ifade eden Kaya, yatırımcılara şu stratejiyi önerdi:
65.000 dolar seviyesinden yapılan alımlar, fiyatın 67.000 doların üzerine çıkması hâlinde 70.000 ve ardından 70.500 dolar seviyesine kadar taşınabilir. Ancak 70.500 dolar seviyesinin kısa vadede aşılması beklenmiyor. Bu bölge geçilemezse satış yönlü pozisyon alınabilir. Olası risklere karşı 65.000 doların hemen altına stop-loss (zarar kes) konulmalıdır. Bitcoin için ana destek seviyesi ise 60.000 dolar olarak öne çıkmaktadır.
ABD ile İran arasındaki diplomatik yakınlaşma ve barış rüzgarlarının borsayı desteklediğini belirten Kaya, 14.200 direncinin aşılmasıyla birlikte yeni hedefin 14.600 seviyesi olduğunu kaydetti. Borsada yükseliş trendinin sürmesini beklediğini ifade eden Kaya, hisse senedi taşıyanların pozisyonlarını koruyabileceğini, hatta 14.600 direncinin geçilmesi durumunda yeni alımların yapılabileceğini söyledi.
Daha önce borsanın 280-300 dolar seviyelerinin altına sarkabileceğine yönelik öngörüsünün gerçekleştiğini hatırlatan uzman, 340 dolar seviyesinin ise çok güçlü bir direnç olduğunu ve bu bölgeden kâr satışları gelebileceğini belirtti. Kaya, ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşmasının piyasalarda estirdiği bahar havasının önümüzdeki iki ila üç hafta boyunca pürüzsüz bir şekilde devam etmesini beklediğini ifade ederek sözlerini tamamladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.