Altın kahini rakam verdi: O eşikten sonra asıl uçuşa geçecek… “Bu ay bu iş bitecek”

Bitcoin için 67.000 dolar seviyesinin ve 20 günlük hareketli ortalamanın kritik bir eşik olduğunu ifade eden Kaya, yatırımcılara şu stratejiyi önerdi:

65.000 dolar seviyesinden yapılan alımlar, fiyatın 67.000 doların üzerine çıkması hâlinde 70.000 ve ardından 70.500 dolar seviyesine kadar taşınabilir. Ancak 70.500 dolar seviyesinin kısa vadede aşılması beklenmiyor. Bu bölge geçilemezse satış yönlü pozisyon alınabilir. Olası risklere karşı 65.000 doların hemen altına stop-loss (zarar kes) konulmalıdır. Bitcoin için ana destek seviyesi ise 60.000 dolar olarak öne çıkmaktadır.