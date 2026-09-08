Finlandiya’nın güneyinde binlerce gümüş sikke bulundu. Metal dedektörüyle bölgede arama gerçekleştiren Kalle Lappinen, 3 Eylül tarihinde Sysmä köy merkezinin yakınlarında ilk sikkelere rastladı.
Ülke tarihinin en büyük hazinesi bulundu: Binlerce adet çıkarıldı
Bir Avrupa ülkesinde toprağın altında saklanmış binlerce gümüş sikke bulundu. Viking Çağı'na tarihlenen keşfin, ülkede bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük Geç Demir Çağı sikke hazinesi olduğu duyuruldu.Kaynak: Haber Merkezi
Buluntunun sıradan bir keşif olmadığının anlaşılması sonrası arkeologlara haber verildi. Ertesi gün bölgeye gelen Lahti Şehir Müzeleri'nden arkeolog Esko Tikkala gözetiminde gerçekleştirilen kazılarda, toprağın altından yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında ve sayısı binlerle ifade edilen sikke çıkarıldı.
Hazinenin yalnızca sikkelerden oluşmadığı fark edildi. Kazıda gümüş bir bilezik, kesilmiş bir gümüş parçası, gümüş bağlantı parçası ve bir gümüş boncuk da bulundu. Değerli eşyaların iki ayrı huş ağacı kabuğu kabına yerleştirildiği tespit edildi.
İki kap, taşların arasına yaklaşık 45 santimetre derinliğe gömülmüş ve birbirlerinden yaklaşık 12 metre uzaklıkta bulundu. Araştırmacılar, Finlandiya'nın iklim ve toprak koşullarında tarih öncesi dönemlerden kalan organik malzemelerin korunmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.
Yeni bulunan sikkeler henüz temizlenip birbirinden ayrılmadığı için kesin sayıları bilinmiyor. İlk değerlendirmeler, sayının birkaç bine ulaşabileceğini gösteriyor.
Uzmanlar gerçekleşecek numismatik incelemelerle sikkelerin nerede basıldığını, hangi tarihlere ait olduğunu ve iki kabın aynı dönemde mi toprağa gömüldüğünü belirlemeye çalışacak.
Sysmä'da daha önce 10. yüzyıla tarihlenen Samanî dirhemi parçası ve Bizans sikkelerini taklit eden gümüş örneklerin bulunmuş olması da bölgenin Viking Çağı'ndaki uzak ticaret ağlarıyla bağlantısına vurgu yapıyor.