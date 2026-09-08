Ülke tarihinin en büyük hazinesi bulundu: Binlerce adet çıkarıldı

Hazinenin yalnızca sikkelerden oluşmadığı fark edildi. Kazıda gümüş bir bilezik, kesilmiş bir gümüş parçası, gümüş bağlantı parçası ve bir gümüş boncuk da bulundu. Değerli eşyaların iki ayrı huş ağacı kabuğu kabına yerleştirildiği tespit edildi.