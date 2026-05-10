Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
Uğurcan Çakır’dan Trabzonspor’a göndermeli paylaşım: Sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray, Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunu ilan ederken geceye kaleci Uğurcan Çakır’ın paylaşımı damga vurdu. Sezon başında olaylı bir şekilde Trabzonspor’dan transfer edilen milli eldiven, eski kulübünün kendisine yönelik "çöp kovalı" paylaşımına aylar sonra yanıt verdi.

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalara damga vuran gelişme, sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilen milli kaleci Uğurcan Çakır’ın sosyal medya paylaşımı oldu.

Efsane kaleci Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından sarı-kırmızılı ekibin kalesini devralan Uğurcan Çakır’ın şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşım gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Transferin ardından Trabzonspor’un, kaleci eldivenlerinin çöp kovasının yanında yer aldığı bir görsel paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bordo-mavili ekibin bu paylaşımı, Uğurcan’ın ayrılığı sonrası bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Bu görsel, sezon boyunca Trabzon’da oynanan maçlarda Uğurcan’ın büyük tepki çekmesine neden olmuş, tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın ardından Uğurcan Çakır, bu kez Süper Lig kupasının yanında kaleci eldivenleriyle yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Söz konusu gönderi, sosyal medyada Trabzonspor’un önceki paylaşımına bir yanıt olarak değerlendirildi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem olurken, Uğurcan Çakır’ın maç sonrası yaptığı açıklamada “Zamanı geldiğinde konuşacağım” ifadelerini kullandığı ve Galatasaray taraftarına destekleri için teşekkür ettiği öğrenildi.

Kaynak: Diğer
