“Geniş Aile” başta olmak üzere pek çok yapımda rol alan Özkan’ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine doktorlar organ nakline karar verdi. Uygun donörün bulunmasının ardından, eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık, Özkan’a hayat verdi.
Ufuk Özkan için hastaneden kritik uyarı: Ameliyatı 11 saat sürmüştü
Karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, başarıyla tamamlanan organ nakli ameliyatının ardından hastaneden önemli bir uyarıyla gündeme geldi.Derleyen: Cansu İşcan
2 Şubat’ta gerçekleşen ve yaklaşık 11 saat süren nakil operasyonunun ardından hem Ufuk Özkan’ın hem de donör Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yoğun bakımdan çıkarılan Özkan, kendisine destek olan sevenlerine ve dua eden herkese teşekkür etti.
Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, sürecin olumlu ilerlediğini ve her iki hastanın da durumunun stabil olduğunu duyurdu.
KRİTİK UYARI GELDİ
Ameliyat sonrası sürecin hassasiyetine dikkat çeken Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, hastaneye yapılacak ziyaretlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Enfeksiyon riskine dikkat çeken Umut Özkan, paylaştığı hastane odası fotoğrafının ardından şu ifadeleri kullandı:
“Bu paylaşımdan sonra, abimin enfeksiyon riski tamamen geçene kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, risk ortadan kalktıktan sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz anlayış, ilgi ve dualar için sonsuz teşekkürler.”
ORGAN NAKLİ SONRASI İLK MESAJ
Başarılı geçen ameliyatın ardından kısa bir açıklama yapan Ufuk Özkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı henüz 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Kıymetli doktorlarım inanılmaz bir işe imza attı. Eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya da teşekkür ediyorum. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Eden dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz.”