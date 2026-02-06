Ufuk Özkan için hastaneden kritik uyarı: Ameliyatı 11 saat sürmüştü

“Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı henüz 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Kıymetli doktorlarım inanılmaz bir işe imza attı. Eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya da teşekkür ediyorum. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Eden dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz.”