Ucuz Volkswagen’in Almanya fiyatı açıklandı: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yakın zamanda tanıttığı kompakt sınıftaki yeni elektrikli SUV modeli ID. Cross, Almanya pazarında konfigüratöre açılarak resmen siparişe sunuldu. Satış sürecinin ilk aşamasında serinin en güçlü motor seçeneğiyle vitrine çıkan araç; Life ve Style donanım paketleriyle sürücülerin beğenisine sunuluyor. Markanın uyguladığı lansmana özel indirim kampanyasıyla birlikte modelin başlangıç fiyatı 34.025 euro olarak belirlendi.
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Volkswagen ID. Cross Almanya fiyatı ve donanım özellikleri açıklandı. Lansman indirimiyle 34.025 eurodan siparişe açılan 155 kW'lık elektrikli SUV modelinin teknik detayları ise oldukça gelişmiş. Aracın Türkiye’de satış tarihiyle ilgili de tahminler bulunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan bu giriş fiyatının tanıtımda vaat edilen 27.995 euroluk en baz versiyona ait olmadığı belirtiliyor. Daha erişilebilir bir seçenek sunacak olan Trend paketinin Ekim ayında siparişe açılması öngörülüyor.
Volkswagen, lansman dönemine özel indirim fırsatını yeni SUV modelinde de sürdürüyor. Serinin Life donanım paketi, 36.525 euroluk liste fiyatı üzerinden uygulanan 2.500 euro lansman indirimiyle 34.025 eurodan başlayan fiyatlarla sipariş edilebiliyor.
Daha üst seviye donanım sunan Style paketi ise 39.110 euro liste fiyatına sahipken, sağlanan 3.500 euroluk indirim sayesinde 35.610 euro kampanyalı başlangıç fiyatıyla tüketicilere ulaşıyor. Her iki paket de 155 kW gücündeki motor ve 52 kWsa kapasiteli batarya kombinasyonuyla geliyor.
Markanın MEB+ mimarisi üzerinde yükselen ve önden çekiş sistemiyle donatılan ID. Cross, teknik yetenekleriyle dikkat çekiyor:
Motor Gücü: 155 kW (210 PS)
Batarya Kapasitesi: 52 kWsa kullanılabilir (NMC)
WLTP Menzili: 427 kilometreye kadar
Ortalama Enerji Tüketimi: 14,3 - 16,9 kWsa / 100 km
Hızlanma (0-100 km/s): 7,1 saniye
Maksimum Hız: 160 km/s
DC Hızlı Şarj Gücü: 105 kW (24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor)
Yeni Volkswagen ID. Cross, oldukça geniş bir standart donanım listesiyle yollara çıkıyor.
Life Paket: 18 inç alüminyum alaşım jantlar, LED ön farlar, çift bölgeli otomatik klima, 10,3 inç dijital gösterge paneli, 12,9 inçlik bilgi-eğlence ekranı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, park sensörleri ve geri görüş kamerasını standart olarak barındırıyor.
Style Paket: Life donanıma ek olarak Matrix LED ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ile ısıtmalı direksiyon simidini kullanıcılara sunuyor.
Sonbahar döneminde model ailesine katılacak daha ekonomik seçeneklerin detayları da netleşti:
Trend Paketi: Ekim ayının ortasında siparişe açılacak olan bu versiyon, 27.995 euroluk bir taban fiyat etiketine sahip olacak.
Daha Küçük Bataryalı Seçenekler: Ürün gamına 85 kW ve 99 kW güç üreten iki yeni motor seçeneği eklenecek. Her iki versiyon da 37 kWsa kapasiteli LFP batarya ve 90 kW DC hızlı şarj desteği taşıyacak. 85 kW'lık giriş modelinin yaklaşık 316 km WLTP menzili sunması hedefleniyor.
Elektrikli SUV modeli Volkswagen ID. Cross'un 2027 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Modelin Türkiye lansmanının hemen öncesinde ise markanın bir diğer elektrikli seçeneği olan ID. Polo'nun yollara çıkması bekleniyor.
(Donanımhaber)