Ucuz Volkswagen’in Almanya fiyatı açıklandı: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Daha Küçük Bataryalı Seçenekler: Ürün gamına 85 kW ve 99 kW güç üreten iki yeni motor seçeneği eklenecek. Her iki versiyon da 37 kWsa kapasiteli LFP batarya ve 90 kW DC hızlı şarj desteği taşıyacak. 85 kW'lık giriş modelinin yaklaşık 316 km WLTP menzili sunması hedefleniyor.