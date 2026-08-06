Uçak seyahatlerinde ezber bozan karar: Artık ücretli oluyor

Koltuk Altı Ücretsiz: Öndeki koltuğun altına sığabilecek boyuttaki sırt çantası, el çantası veya laptop çantası gibi kişisel eşyalardan hiçbir ücret alınmayacak. Koltuk altı çantalar için daha önce uygulanan 7 kg ağırlık sınırı da tamamen kaldırılacak.



Üst Dolap Kullanımı Ücretli: Tekerlekli kabin valizini veya büyük boyutlu çantalarını baş üstü dolaplarına yerleştirmek isteyen yolcular, uçulacak rotaya göre tek yön için en az 25 Avustralya Doları (yaklaşık 840 TL) ödeme yapacak.



