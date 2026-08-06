Uçak yolculuklarında kabin bagajı kuralları yeniden yazılıyor. New York Post’un aktardığı bilgilere göre Avustralyalı bütçe dostu havayolu şirketi Jetstar, baş üstü dolaplarını ücretli hale getirme kararı aldı.
Uçak seyahatlerinde ezber bozan karar: Artık ücretli oluyor
Uçak seyahatlerinde yolcuların alışkanlıklarını kökten değiştirecek devrim niteliğinde bir adım atıldı. Avustralyalı düşük maliyetli havayolu devi Jetstar, kabin içi bagaj kurallarını sil baştan yenileyerek baş üstü dolaplarının kullanımını paralı hale getireceğini duyurdu.Cemile Kurel
Şubat 2027 itibarıyla hayata geçecek bu uygulama, kabin içerisindeki yer kapma krizini bitirmeyi ve uçak biniş süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.
YENİ BAGAJ SİSTEMİNİN DETAYLARI
Alınan radikal kararla birlikte yolcuların kabin bagajı kullanımındaki şartlar şu şekilde güncellendi:
Koltuk Altı Ücretsiz: Öndeki koltuğun altına sığabilecek boyuttaki sırt çantası, el çantası veya laptop çantası gibi kişisel eşyalardan hiçbir ücret alınmayacak. Koltuk altı çantalar için daha önce uygulanan 7 kg ağırlık sınırı da tamamen kaldırılacak.
Üst Dolap Kullanımı Ücretli: Tekerlekli kabin valizini veya büyük boyutlu çantalarını baş üstü dolaplarına yerleştirmek isteyen yolcular, uçulacak rotaya göre tek yön için en az 25 Avustralya Doları (yaklaşık 840 TL) ödeme yapacak.
Bagaj Limiti 10 kg’a Çıkıyor: Ücret ödeyerek baş üstü dolabı hakkı satın alan yolcuların kabin bagajı limiti 10 kg’a yükseltilecek.
Kapıda Tartı Çilesi ve Bekleme Bitiyor: Uçağa biniş kapılarında uzun kuyruklar oluşturan rutin bagaj tartma işlemleri son bulacak. Ayrıca üst dolap hakkı satın alan yolcular uçağa öncelikli biniş hakkı elde edecek.
''RÖTAR KRİZİNE SON VERECEĞİZ"
Yeni uygulamanın temel vizyonunu açıklayan Jetstar CEO'su Stephanie Tully, amaçlarının zamanında kalkış oranlarını yükseltmek olduğunu ifade etti. Tully açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Müşterilere koltuk altı çantası ve isteğe bağlı olarak öncelikli el bagajı seçeneği sunarak, üst bagaj bölmesi alanını daha verimli kullanabilir, uçağa binişi kolaylaştırabilir ve daha fazla uçuşun zamanında kalkmasına yardımcı olabiliriz."
TÜRKİYE'YE VE ASYA PAZARINA GELİR Mİ?
ABD ve Avrupa merkezli Ryanair, Wizz Air ve Frontier gibi düşük maliyetli havayolu şirketlerinin benzer politikaları uzun süredir uyguladığını belirten havacılık uzmanları, Avustralya pazarında bir ilk olan bu hamlenin yolcular arasında tartışma yaratabileceğine dikkat çekiyor.