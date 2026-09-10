Uçak biletlerine zam geliyor: Tarih verildi

UÇAK BİLETLERİNE ZAM

O'Leary, bu yaz dönemi ve sonunda bilet fiyatlarında çok sınırlı bir düşüş beklediklerini fakat yılın son çeyreği ile 2027'nin ilk ayları ile ilgili görünümün belirsiz olduğunun altını çizerek, "Petrol fiyatları gelecek yıla kadar yüksek kalmaya devam ederse, uçak bileti fiyatlarında önemli bir artış olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.