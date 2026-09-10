Petrol fiyatlarındaki artış, havayolu şirketlerinin en büyük maliyet hesaplamalarından biri olan jet yakıtının fiyatını daha da yükseltiyor.
Uçak biletlerine zam geliyor: Tarih verildi
Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması havayolu sektöründe maliyet baskısını arttırdı. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, mevcut tablonun gelecek seneye taşınması durumunda uçak bileti fiyatlarında "önemli" artışlar görülebileceğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Ryanair CEO'su Michael O'Leary, petrolün yüksek seviyelerde kalması durumunda bunun önümüzdeki dönemde doğrudan bilet fiyatlarına yansıyabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.
UÇAK BİLETLERİNE ZAM
O'Leary, bu yaz dönemi ve sonunda bilet fiyatlarında çok sınırlı bir düşüş beklediklerini fakat yılın son çeyreği ile 2027'nin ilk ayları ile ilgili görünümün belirsiz olduğunun altını çizerek, "Petrol fiyatları gelecek yıla kadar yüksek kalmaya devam ederse, uçak bileti fiyatlarında önemli bir artış olacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
FİYATI BİR YILDA YÜZDE 90 ARTTI
Ortadoğu'daki gerilim ve enerji arzı ile ilgili endişeler Brent petrolü varil başına 100 doların üzerinde tutarken, yükseliş jet yakıtına daha sert yansıdı.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) verilerine göre jet yakıtının fiyatı 4 Eylül tarihinde sona eren haftada varil başına 171 dolara ulaştı. Bu seviye geçen senenin ortalamasının yaklaşık yüzde 90 üzerinde bulunuyor.
Ryanair, yaz döneminde ihtiyaç duyduğu jet yakıtının yüzde 80'ini önceden belirlenen fiyatlardan güvence altına alarak yükselişe karşı önemli ölçüde korunmuş durumda. Fakat bu koruma gelecek yıllarda azalıyor.