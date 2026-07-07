Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı

Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı

Kartal’da 3 gündür kayıp olan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat’ın, iş arkadaşı tarafından altınları için metruk bir gecekonduda boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 1

Kartal’da tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirtildi. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 2

Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 4

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 5
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 6
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 7
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 8
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 9
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Üç günlük arayış metruk gecekonduda acıyla bitti: Katil iş arkadaşı çıktı - Resim: 10
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