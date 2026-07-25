Üç çocuk annesi Bedriye sırra kadem bastı: Taksiden sonra izine rastlanamadı

Baba Yarar, "Bu çocuğu bunun gibi iki tane daha var. Damadım bugün benim 16.00’ya kadar yanımdaydı. Sonra kayboldu, nereye gitti? Torunlarımdan Seymen'i de aldı ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı, nereye müracaat edeceğimizi bilmiyoruz. Damadım arada sırada madde de kullanıyor. Kızımın hayatından şüpheliyim ve bulunmasını istiyorum" dedi.