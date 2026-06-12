Türk savunma sanayisi bünyesinde, yüksek hızlı ve düşük radar görünürlüğüne sahip hava platformlarına kritik bir teknolojik kabiliyet kazandıracak yeni nesil faz dizilimli uydu haberleşme anteni üretildi. Savunma ve havacılık sektörlerinde uydu ile görüş hattı haberleşme teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki CTech, Türkiye'nin bu alandaki yeni ürünü SkyARX E-Ku'yu sektöre kazandırdı.
Türk savunma sanayisinde devrim: TUSAŞ’tan ezber bozan uydu anteni
Türk savunma sanayisinin lider haberleşme şirketlerinden CTech, yüksek hızlı ve düşük görünürlüklü hava platformları için yeni nesil faz dizilimli uydu haberleşme anteni SkyARX E-Ku'yu üretti. Sistem, mekanik hareket olmadan elektronik ışın yönlendirme kabiliyeti sunuyor.Kaynak: AA
Düşük görünürlük ile yüksek aerodinamik performans ihtiyacı duyan yeni nesil hava araçları için tasarlanan sistem, herhangi bir mekanik harekete ihtiyaç duymadan, elektronik ışın yönlendirme yeteneğiyle kesintisiz uydu haberleşmesi imkanı tanıyor. Klasik çanak anten yapılarının aksine düz panel mimarisiyle tasarlanan ürün, entegre edildiği platformun aerodinamik formunu bozmadan yüksek performansla görev icra edebiliyor.
İnce ve düşük profilli tasarımı sayesinde, radar kesit alanı ve aerodinamik verimliliğin ön planda olduğu platformlara kolayca uyum sağlayan SkyARX E-Ku, faz dizilimli anten teknolojisiyle uydu bağlantısını elektronik olarak yönlendiriyor. Bu yetenek sayesinde platform en zorlu manevraları yaparken bile antenin fiziksel olarak dönmesine gerek kalmıyor ve uydu bağlantısındaki süreklilik korunuyor.
Faz dizilimli anten sistemleri; özellikle yüksek süratle uçan, düşük radar izi gerektiren ve anten montaj alanı dar olan platformlar için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda SkyARX E-Ku'nun, başta yeni nesil insansız hava araçları (İHA) olmak üzere geleceğin hava ve deniz platformlarında yaygın şekilde kullanılması öngörülüyor.
CTech, ürünün geliştirme süreçlerine devam ederken; sistem performansının artırılması, enerji tüketiminin düşürülmesi, ağırlık ile boyut optimizasyonlarının yapılması ve farklı platform gereksinimlerine uygun özel konfigürasyonların üretilmesi amacıyla AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor.
Geliştirilen teknolojiye ilişkin detayları paylaşan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, SkyARX E-Ku projesi kapsamında yaklaşık 3 yıldır aralıksız bir çalışma yürüttüklerini ve bu ürünün Türkiye için stratejik bir teknoloji kazanımı olduğunu dile getirdi.
Dünya genelinde faz dizilimli uydu haberleşme sistemlerine olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Cüneyd Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:
SkyARX E-Ku, bu alandaki ürün ailemizin ilk örneğini oluşturuyor ve önümüzdeki dönemde farklı platformlara yönelik yeni çözümlerle bu portföyü genişletmeyi hedefliyoruz. Bu teknolojinin yalnızca ülkemizde değil, uluslararası pazarlarda da önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Halihazırda farklı bölgelerden gelen talepler ve yürüttüğümüz çalışmalar bulunuyor. Faz dizilimli anten teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri küresel pazarlara taşımayı ve ihracat tarafında da önemli fırsatlar değerlendirmeyi hedefliyoruz.”