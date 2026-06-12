Türk savunma sanayisinde devrim: TUSAŞ’tan ezber bozan uydu anteni

Dünya genelinde faz dizilimli uydu haberleşme sistemlerine olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Cüneyd Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:

SkyARX E-Ku, bu alandaki ürün ailemizin ilk örneğini oluşturuyor ve önümüzdeki dönemde farklı platformlara yönelik yeni çözümlerle bu portföyü genişletmeyi hedefliyoruz. Bu teknolojinin yalnızca ülkemizde değil, uluslararası pazarlarda da önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Halihazırda farklı bölgelerden gelen talepler ve yürüttüğümüz çalışmalar bulunuyor. Faz dizilimli anten teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri küresel pazarlara taşımayı ve ihracat tarafında da önemli fırsatlar değerlendirmeyi hedefliyoruz.”