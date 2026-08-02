Türklerin yöneldiği pasaport belli oldu: Vize başvurularında büyük etkisi var

KISA SÜRELİ PASAPORTLAR HALEN ALTERNATİF AMA LİDERLİK UZUN VADELİDE

Öte yandan, kısa süreli pasaportlar da tamamen rafa kalkmış değil. İlk kez pasaport alanlar, yalnızca tek seferlik bir seyahat planlayanlar veya anlık bütçesini zorlamak istemeyenler için 6 aylık ya da 1 yıllık seçenekler halen bir alternatif olmaya devam ediyor. Ancak turizm ve seyahat uzmanları, genel tabloya bakıldığında uzun süreli pasaportlara yönelik talebin geçmiş yıllara oranla belirgin bir şekilde ivme kazandığının altını çiziyor.