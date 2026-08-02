Her yıl güncellenen pasaport harçları ve vize süreçlerinde yaşanan bürokratik engeller, yurt dışına çıkmaya hazırlanan vatandaşların tercihlerini yeniden şekillendirdi
Türklerin yöneldiği pasaport belli oldu: Vize başvurularında büyük etkisi var
Yükselen harçlar ve vize engelleri seyahat tercihlerini değiştirdi. Yeniden başvuru maliyetlerinden ve bürokratik pürüzlerden kaçınmak isteyen vatandaşlar, kısa süreli pasaportlar yerine 10 yıla kadar geçerli uzun vadeli seçeneklere yöneliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sürekli artan maliyetler ve yeniden başvuru zahmetinden kaçınmak isteyen pek çok kişi, artık kısa süreli pasaportlar yerine 10 yıla kadar geçerliliği bulunan uzun vadeli seçeneklere yöneliyor.
MALİYET HESABI UZUN VADELİ SEÇENEKLERİ ÖNE ÇIKARIYOR
Pasaport ücretlerine her yıl yansıyan yeniden değerleme oranları, seyahat planı yapanları daha rasyonel bir maliyet hesabı yapmaya itiyor. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre; özellikle iş insanları, eğitim amacıyla seyahat eden aileler ve sık yurt dışına çıkan çalışanlar, tek seferde daha yüksek bir bedel ödeyerek uzun vadeli pasaport almayı çok daha ekonomik buluyor.
Bu strateji sayesinde vatandaşlar, birkaç yılda bir yenileme harcı ödemekten ve gelecekteki olası zamlardan kendilerini korumuş oluyor.
VİZE KRİTERLERİ VE BÜROKRATİK ENGELLER TALEBİ TETİKLİYOR
Maliyet avantajının yanı sıra vize süreçlerindeki katı kurallar da bu eğilimi güçlendiren bir diğer önemli faktör olarak öne çıkıyor. Başta Schengen bölgesi olmak üzere birçok ülke, vize onaylarında pasaportun seyahat bitiminden sonra da belirli bir süre geçerliliğini korumasını şart koşuyor.
Uzmanlar, süresi bitmek üzere olan pasaportlarla yapılan başvuruların ek masraflara ve ciddi zaman kayıplarına yol açabildiği konusunda uyarıyor. Bu bürokratik pürüzlere takılmak istemeyen vatandaşlar, yeni bir vize başvurusundan önce mevcut kısa süreli pasaportlarını uzatmak yerine doğrudan uzun geçerlilik süresine sahip yeni bir pasaport çıkarmayı tercih ediyor.
KISA SÜRELİ PASAPORTLAR HALEN ALTERNATİF AMA LİDERLİK UZUN VADELİDE
Öte yandan, kısa süreli pasaportlar da tamamen rafa kalkmış değil. İlk kez pasaport alanlar, yalnızca tek seferlik bir seyahat planlayanlar veya anlık bütçesini zorlamak istemeyenler için 6 aylık ya da 1 yıllık seçenekler halen bir alternatif olmaya devam ediyor. Ancak turizm ve seyahat uzmanları, genel tabloya bakıldığında uzun süreli pasaportlara yönelik talebin geçmiş yıllara oranla belirgin bir şekilde ivme kazandığının altını çiziyor.