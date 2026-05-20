Volkswagen'in 2003 senesinde kompakt MPV pazarına kazandırdığı Touran modeli, Wolfsburg fabrikasında banttan inen son araçla beraber markanın ürün gamından çıkarıldı.
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu
Alman otomobil devi Volkswagen, aile otomobilleri segmentinde yaklaşık 24 yıldır piyasada olan efsanevi MPV modeli Touran'ın üretimini durdurduğunu açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
29 Nisan 2026 tarihinde son üretimi yapılan modelle beraber, Volkswagen'in MPV (Çok Amaçlı Araç) segmentindeki önemli bir dönemi de resmen kapanmış oldu.
SON TOURAN BANTTAN İNDİ
Volkswagen tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre, 2015 senesinden beri ikinci nesliyle satışta olan Touran'ın son örneği Nisan 2026 sonunda üretim hattından indi.
Şirket, Touran için doğrudan bir halef model planlamadığını ifade edildi. Alman üreticinin stratejik odağını tamamen SUV ve elektrikli modellere kaydırması, Touran'ın yerini alacak yeni bir içten yanmalı MPV modelinin gelmeyeceği netlik kazandı.
SEGMENTİN LİDERİNDEN VEDA
Üretimde kaldığı yaklaşık 24 senelik süre boyunca Touran, dünya genelinde 2,3 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Özellikle 2000'li senelerin ortalarında Avrupa ve Almanya pazarlarında yıllık 50 bin adedi aşan satışlarla segment liderliğini elinde tutan model, ailelerin en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyordu.
Touran'ın üretimden kaldırılmasında, küresel otomobil pazarında SUV modellerine olan talebin dramatik şekilde yükselmesi ve yeni yürürlüğe giren güvenlik regülasyonları temel etkenler olarak gösterildi.
Tüketicilerin tercihlerinin daha yüksek yapılı ve crossover modellere kayması, bir dönemin en popüler aile aracı olan Touran'ın satışlarında ciddi gerilemelere yol açmıştı.