Yeniçağ Gazetesi
20 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu

Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu

Alman otomobil devi Volkswagen, aile otomobilleri segmentinde yaklaşık 24 yıldır piyasada olan efsanevi MPV modeli Touran'ın üretimini durdurduğunu açıkladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 1

Volkswagen'in 2003 senesinde kompakt MPV pazarına kazandırdığı Touran modeli, Wolfsburg fabrikasında banttan inen son araçla beraber markanın ürün gamından çıkarıldı.

1 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 2

29 Nisan 2026 tarihinde son üretimi yapılan modelle beraber, Volkswagen'in MPV (Çok Amaçlı Araç) segmentindeki önemli bir dönemi de resmen kapanmış oldu.

2 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 3

SON TOURAN BANTTAN İNDİ

Volkswagen tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre, 2015 senesinden beri ikinci nesliyle satışta olan Touran'ın son örneği Nisan 2026 sonunda üretim hattından indi.

3 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 4

Şirket, Touran için doğrudan bir halef model planlamadığını ifade edildi. Alman üreticinin stratejik odağını tamamen SUV ve elektrikli modellere kaydırması, Touran'ın yerini alacak yeni bir içten yanmalı MPV modelinin gelmeyeceği netlik kazandı.

4 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 5

SEGMENTİN LİDERİNDEN VEDA

Üretimde kaldığı yaklaşık 24 senelik süre boyunca Touran, dünya genelinde 2,3 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Özellikle 2000'li senelerin ortalarında Avrupa ve Almanya pazarlarında yıllık 50 bin adedi aşan satışlarla segment liderliğini elinde tutan model, ailelerin en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyordu.

5 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 6

Touran'ın üretimden kaldırılmasında, küresel otomobil pazarında SUV modellerine olan talebin dramatik şekilde yükselmesi ve yeni yürürlüğe giren güvenlik regülasyonları temel etkenler olarak gösterildi.

6 7
Türklerin gözde otomobili üretimi durdurdu: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılıyordu - Resim: 7

Tüketicilerin tercihlerinin daha yüksek yapılı ve crossover modellere kayması, bir dönemin en popüler aile aracı olan Touran'ın satışlarında ciddi gerilemelere yol açmıştı.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro