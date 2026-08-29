Türklerin en çok ret yediği ülkeler belli oldu: Vizeye başvururken bir daha düşünün

EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN ÜLKE YUNANİSTAN

2025 verilerine göre Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında en fazla tercih edilen ülke Yunanistan oldu.

Yunanistan’ın ardından en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında Almanya da yer aldı.

Almanya’ya Türkiye’den 217 bin 627 başvuru yapılırken, bu ülkeye yapılan başvurulardaki ret oranı dikkat çekici seviyeye ulaştı.