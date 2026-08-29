Türklerin en çok vize reddi yediği ülkeler belli oldu: Başvururken bir daha düşünün

Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistikleri açıklandı.
Veriler, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında hem başvuru sayısının hem de ret oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu.
Avrupa Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize istatistikleri açıklandı.
Veriler, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında hem başvuru sayısının hem de ret oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu.
Türkiye’deki Schengen konsolosluklarına yıl boyunca yaklaşık 1,27 milyon vize başvurusu yapılırken, genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kaydedildi.
TÜRKİYE BAŞVURU SAYISINDA DÜNYADA İKİNCİ OLDU
Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, toplam Schengen vize başvuru sayısında Çin’in ardından dünyada ikinci sırada yer aldı.
Bu tablo, Türkiye’den Avrupa ülkelerine yönelik kısa süreli seyahat talebinin yüksek seviyede devam ettiğini gösterdi.
Ancak başvuru sayısındaki artış kadar, bazı ülkelerdeki ret oranlarının yüksekliği de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
EN FAZLA BAŞVURU YAPILAN ÜLKE YUNANİSTAN
2025 verilerine göre Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularında en fazla tercih edilen ülke Yunanistan oldu.
Yunanistan’ın ardından en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında Almanya da yer aldı.
Almanya’ya Türkiye’den 217 bin 627 başvuru yapılırken, bu ülkeye yapılan başvurulardaki ret oranı dikkat çekici seviyeye ulaştı.
RET ORANLARI ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞTİ
Avrupa Komisyonu’nun verileri, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında ret oranlarının ülkeden ülkeye önemli farklılık gösterdiğini ortaya koydu.
T24'ün aktardığına göre; Türkiye’den yapılan başvurularda genel ret oranı yüzde 14,6 olarak kaydedilirken, bazı ülkelerde bu oran ortalamanın altında kaldı.
Bazı ülkelerde ise ret oranlarının Türkiye ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıktığı görüldü.
EN DÜŞÜK RET ORANI PORTEKİZ’DE GÖRÜLDÜ
Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında en düşük ret oranı Portekiz’de kaydedildi.
Portekiz’e Türkiye’den yalnızca 3 bin 921 başvuru yapılırken, bu başvuruların yüzde 3,5’i reddedildi.
Bu oran, 2025 verilerinde Türkiye’den yapılan başvurular açısından en düşük ret oranı olarak öne çıktı.
Ancak Portekiz’e yapılan başvuru sayısının diğer ülkelere göre oldukça düşük olması dikkat çekti.
İSPANYA VE ROMANYA’DA RET ORANI DÜŞÜK KALDI
Türkiye’den yapılan başvurularda düşük ret oranına sahip ülkeler arasında İspanya ve Romanya da yer aldı.
Her iki ülkede de ret oranı yüzde 7,4 olarak kaydedildi.
Bu oran, Türkiye genelindeki yüzde 14,6’lık Schengen ret ortalamasının oldukça altında kaldı.
HOLLANDA VE BULGARİSTAN ORTALAMANIN ALTINDA KALDI
Verilere göre Hollanda ve Bulgaristan da Türkiye’den yapılan başvurularda genel ortalamanın altında ret oranına sahip ülkeler arasında yer aldı.
Hollanda’da Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 9’u reddedildi.
Bulgaristan’da ise ret oranı yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçti.
Bu ülkelerdeki oranlar, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularının genel ortalamasının altında gerçekleşti.
FRANSA VE İTALYA ORTALAMAYA YAKIN SEYRETTİ
Türkiye’den yüksek sayıda başvuru yapılan ülkeler arasında Fransa ve İtalya da yer aldı.
Fransa’ya Türkiye’den 143 bin 379 başvuru yapılırken, ret oranı yüzde 15,23 oldu.
İtalya’ya yapılan 79 bin 470 başvurunun ise yüzde 14,77’si reddedildi.
Bu iki ülkede ret oranları, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularındaki genel ortalamaya yakın seviyelerde gerçekleşti.
BAZI ÜLKELERDE TABLO DAHA SERT ÇIKTI
Avrupa Komisyonu verileri, yüksek başvuru hacmine sahip bazı ülkelerde ret oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu gösterdi.
Özellikle belirli ülkelerdeki ret oranları, Schengen başvurusu yapacak Türk vatandaşları açısından dikkatle takip edilmesi gereken seviyelere ulaştı.
Ret oranlarının yüksek olduğu ülkelerde başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması, seyahat amacının net şekilde belirtilmesi ve finansal belgelerin güçlü sunulması daha kritik hale geldi.
MACARİSTAN’DA RET ORANI YÜZDE 18’İ AŞTI
Türkiye’den yapılan başvurularda yüksek ret oranıyla öne çıkan ülkelerden biri Macaristan oldu.
Macaristan’a Türkiye’den 35 bin 605 başvuru yapılırken, bu başvuruların yüzde 18,14’ü reddedildi.
Bu oran, Türkiye genelindeki Schengen ret ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
DANİMARKA’DA DA RET ORANI YÜKSEK
Başvuru sayısı Almanya kadar yüksek olmasa da Danimarka için açıklanan ret oranı da dikkat çekti.
Danimarka’ya Türkiye’den 44 bin 253 başvuru yapıldı.
Bu başvuruların yüzde 19,19’u reddedildi.
Danimarka’daki ret oranı da Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında genel ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıktı.
EN SERT TABLO ALMANYA’DA ORTAYA ÇIKTI
Türkiye’den yapılan Schengen başvurularında yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında en dikkat çeken tablo Almanya’da yaşandı.
Almanya’ya Türkiye’den 217 bin 627 başvuru yapılırken, başvuruların yüzde 21,1’i reddedildi.
Bu oran, Türkiye’den yapılan Schengen başvurularındaki yüzde 14,6’lık genel ortalamanın belirgin biçimde üzerinde gerçekleşti.
Böylece Almanya, yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Türkiye’den yapılan başvurularda en yüksek ret oranlarından birine sahip ülke olarak öne çıktı.
SCHENGEN VERİLERİ HER YIL AÇIKLANIYOR
Avrupa Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılan kısa süreli vize başvuruları ve verilen vizelere ilişkin verileri her yıl kamuoyuyla paylaşıyor.
2025 verileri, Türkiye’den yapılan başvurularda en fazla tercih edilen ülkenin Yunanistan olduğunu, en düşük ret oranının Portekiz’de, yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında en dikkat çekici ret oranının ise Almanya’da görüldüğünü ortaya koydu.