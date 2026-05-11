Randevu sıkıntısı, uzun bekleme süreleri ve yükselen ret oranları gündemdeki yerini korurken, en çok başvuru yapılan ülke ve onay oranları da belli oldu.
Türklere en kolay vize veren ülkeler belli oldu: En çok başvuru buraya yapılıyor
Türk vatandaşlarının Avrupa’ya seyahat etmek için yaptığı Schengen vizesi başvuruları ile ilgili ilişkin yeni veriler açıklandı.
SCHENGEN BAŞVURULARINDA İLK TERCİH YUNANİSTAN
Açıklanan verilere göre Türkiye’den gerçekleştirilen Schengen vizesi başvurularında en çok tercih edilen ülke Yunanistan oldu. Yunanistan temsilciliklerine toplam 296 bin 377 başvuru gerçekleştirilirken, bu başvuruların 264 bin 323’ü olumlu sonuçlandı. Yüksek başvuru sayısı ve güçlü onay oranı, Yunanistan’ı Türk vatandaşları için en erişilebilir Schengen ülkelerinden biri haline getirdi.
ALMANYA VE FRANSA İLK SIRALARDA YER ALDI
Yunanistan’dan sonra en çok başvuru gerçekleştirilen ikinci ülke Almanya oldu. Almanya’ya toplam 215 bin 506 başvuru yapılırken, Fransa 151 bin 640 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeler, Türk vatandaşlarının Avrupa seyahat planlarında en yoğun tercih edilen destinasyonlar arasında bulunuyor.
Verilere göre Türkiye tarafından gerçekleştirilen toplam 170 bin 129 Schengen vizesi başvurusu reddedildi. Bu durum, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlar açısından vize sürecindeki zorlukların devam ettiğini ortaya çıkardı.
Randevu bulma sorunu, uzun değerlendirme süreleri ve yükselen belge talepleri sürecin en çok şikayet edilen başlıkları arasında yer alıyor.
EN AZ BAŞVURU YAPILAN ÜLKELER
İstatistiklere göre Türk vatandaşlarının en az Schengen vizesi başvurusu yaptığı ülkeler Letonya, Estonya ve Portekiz oldu. Bu ülkeler düşük başvuru hacmiyle listenin alt sıralarında yer aldı.